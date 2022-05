Liga MX Femenil: Tigres confirmó lesión de Lizbeth Ovalle, que se perderá la vuelta ante Chivas

Tigres aprovechó la localía el pasado viernes en el Estadio Universitario y venció 2-0 a Chivas en el duelo de ida de la semifinal del Clausura 2022 de la Liga MX Femenil. Las Amazonas ahora tratarán de mantener la ventaja en su visita al Estadio Akron, partido en el cual no contarán con una jugadora fundamental.

El partido de ida no dejó saldo blanco para las dirigidas por Lizbeth Ovalle, quien salió de cambio y no pudo abandonar por su propio pie el campo. Incluso la jugadora abandonó el juego entre lágrimas, por el dolor que sintió y este domingo se confirmó que no estará en el partido de vuelta ante Chivas.

La 'Maga' no fue incluida en la lista de convocadas para el partido de este lunes y posteriormente el club felino dio a conocer la lesión de la atacante. "Fue diagnosticada con un edema muscular en la pantorrilla derecha de grado uno, por lo que su recuperación queda sujeta a evolución", se lee en el comunicado.

Un edema es una hinchazón causada por una acumulación anormal de líquido en el cuerpo. Su tiempo de recuperación depende de la zona, la gravedad, las causas y el tratamiento al que se someta la persona afectada. Por lo general, toma varias semanas en sanar por completo.

En este panorama, parece complicado que Lizbeth Ovalle pueda recuperarse a tiempo para la final, si es que Tigres logra su pase ante Chivas. Hasta ahora, la 'Maga' había jugado todas las Liguillas con las Amazonas y había marcado 16 goles, lo que la tiene como la máxima anotadora de la historia de la Fiesta Grande.

Por ello, su ausencia será de peso para el equipo dirigido por Roberto Medina. Las de la UANL visitarán a Chivas este lunes 16 de mayo en punto de las 19:05 horas y con la ventaja 2-0, incluso si pierden por diferencia de un gol avanzarán a la final.