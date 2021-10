Liga MX Femenil: Tigres dispersa las dudas sobra Cristina Ferral quien alarmó con foto en el hospital

Nuevo León.- A unos días del Clásico Regio la atención sorpresivamente se centró en la jugadora de Tigres Femenil, Cristian Ferral quien en su redes sociales publicó una foto en donde se le veía internada en un hospital por lo que preocupó a sus aficionados pues querían saber cuál era su situación y por qué estaba en ese lugar.

Fue en su cuenta de Instagram donde Ferral publicó una foto en donde se le ve acostada en una cama acompañada de Fernanda Elizondo, compañeras en la Liga MX Femenil, la mediocampista en esa imagen tambien dejó un mensaje donde agradeció a su amiga y a Dios por su salud, "Siempre rifándotela mi Fer, gracias por todo. Agradecida con Dios y mi ángel por darme salud", comentó.

De inmediato se viralizó la imagen entre los "Incomparables" que algunos mostraron su preocupación la salud de la jugadora y de si podría o no llegar para el Clásico Regio de la Liga MX Femenil. Para su tranquilidad todo se calmó cuando el mismo equipo felino confirmó que Cristina Ferral está muy bien de salud al compartir una foto de ella entrenando.

Leer más: Liga MX Femenil: Craig Harrington feliz del gran nivel de Daniela Esponisa y su olfato de goleadora

"No se preocupen, Incomparables, nuestra Emperatriz anda al 100", fueron las palabras de las Amazonas. Si bien mostraron a Ferral mucho mejor que en la foto que ella compartió, por ahora no se sabe cuál fue el motivo por el que fue internada al hospital, se habla de que pudo ser un dolor estomacal que le incomodó luego de su viaje a Puebla, pero el equipo de Tigres no confirmó nada así como la jugadora.

Cristian Ferral está libre de peligro y estará en el Clásico Regio | Foto: Captura

Luego de que se aclarara todo, Cristina Ferral estará lista para el Clásico Regio de este sábado. La mediocampista no se ha perdido ningún partido de lo que va de la Liga MX Femenil en este Apertura 2021, con 11 partidos jugados todo como titular, su especialidad es defender por lo que goles en sus historial solo hay uno en el 2018 justo cuando debutó con Tigres.

Con su ayuda, Tigres se ha convertido en el primer equipo de la Liga MX Femenil en conseguir su calificación a la Liguilla con 33 puntos, además de que ha sido la más rápida en la historia pues aún restan 6 partidos más para finalizar la fase regular.