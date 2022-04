Liga MX Femenil: Tigres llega a Liguilla con convicción de quedar campeonas, aseguró Jana Gutiérrez

Al igual que cada torneo, Tigres es uno de los clubes candidatos al título en la Liga MX Femenil. En este Clausura 2022, las felinas están en la tercera posición de la clasificación y a la espera de una derrota de Chivas para quedarse con el segundo puesto de la tabla.

A pesar del empate sin goles ante Rayadas de Monterrey la jornada anterior, las Amazonas se mantienen como uno de los clubes más fuertes. Y con esa convicción enfrentarán la Liguilla del Clausura 2022, sin importar el rival al que les toque enfrentar en cuartos de final.

Así lo aseguró Jana Gutierrez, quien vive su segundo torneo como jugadora de Tigres. "Vamos a tener mucha identidad y convicción para quedar campeonar y terminar este torneo lo mejor posible", aseguró la defensa en entrevista con la Liga MX Femenil.

Gutiéerez está en el circuito femenil desde el Clausura 2018, cuando jugó con América. Con las Águilas logró su primer título de liga, pero salió del club en el pasado Apertura 2021. A punto de cumplir un año con Tigres, la defensa destacó lo bien que la recibió el equipo el torneo pasado.

"El equipo me recibió muy bien y en la cancha me apoyan y me ayudan, por eso creo que he crecido más. Siento que he madurado bastante. Fue un cambio radical en mi vida que me ha ayudado. Siento que si no hubiera llegado no estaría tan bien futbolísticamente", apuntó Jana.

Te recomendamos leer

Jana debutó con Tigres en el Apertura 2021 con gol en el triunfo 2-0 ante Mazatlán en la Jornada 1, lo que consideró un sueño hecho realidad. En lo que va del torneo, la zaguera ha jugado 11 partidos, 10 de ellos como titular y ahora tendrá la oportunidad de jugar su segunda Liguilla con las Amazonas.