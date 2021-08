Liga MX Femenil: Tigres podría recibir una multa por la invasión de campo en su último partido

Nuevo León.- Un curioso momento se vivió al final del partido de Tigres y Atlético San Luis cuando un par de aficionados invadieron el campo de juego para tomarse fotos con algunas jugadoras, si bien ninguna corrió peligro esto está prohibido por la Liga MX Femenil, por protocolos de seguridad y ahora por la pandemia de Covid-19 que se vive en México.

Si bien fueron pocas personas las que se dieron cuenta de que esos aficionados entraron al campo, han circulado algunas imágenes en donde se ven a las jugadoras y a los fans posando para las fotos. Esta acción además de peligrosa podría traerle problemas a Tigres por una posible multa por parte de la Comisión Disciplinaria.

Por el momento no hay alguna respuesta ni de Tigres, Liga MX Femenil o la Federación Mexicana de Futbol sobre alguna posible sanción. Aún así esto podría investigarse por oficia ya que el reglamento de competencia estipula que una invasión de cancha tiene una repercusión que van desde los 1000 a 3000 UMA's (representación del salario mínimo), así lo refiere el apartado B.1 Invasión de cancha.

Una posibilidad que tambien existe es que Tigres Femenil reciba un aviso de veto al Estadio Universitario, pero al no haber sido algo tan grave posiblemente no proceda y no sea siquiera algo de lo que se deban preocupar. Ahora falta esperar si la Comisión Disciplinaria tomará cartas en el asunto.

El estadio Universitario, casa de Tigres Femenil | Foto: Jam Media

La Liga MX Femenil nunca había tenido un problema similar a este, siempre se han controlado a los aficionados, especialmente en el último año en donde la gran mayoría de los partidos se han jugado a puerta cerrada. Lo que si ha pasado en el Volcán fue el abuso de unos aficionados que tocaron sin consentimiento a una jugadoras de un equipo extranjero.

Tigres Femenil volverá a jugar en el Volcán el 30 de agosto cuando reciba al Toluca en el cierre de la jornada 7 de la Liga MX Femenil.