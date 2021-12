Liga MX Femenil: Tigres va con todo por la final y el regreso de Katty Martínez lo deja claro

Nuevo León.- Este lunes las semifinales de vuelta de la Liga MX Femenil entregarán a las finalistas del Apertura 2021, 4 equipos están buscando ese honor y las dos mejores escuadrad están abajo en el marcador por lo que será de suma importancia lo que puedan hacer en la vuelta. Una de ellas es Tigres quien como líder se topó a un Club América que le plantó cara y le derrotó por primera vez en el torneo, pero las felinas no querrán que pase dos veces.

Y para dejar más que claro que van con todo por la victoria es que Tigres ha sorprendido con su convocatoria para el juego de esta noche y es que ha llamado a Katty Martínez quien tiene más de un mes que no juega luego de una lesión en la jornada 13. La delantera fue convocada para poder intimidar a las Águilas y hacerles saber que la máxima goleadora de las Amazonas está de regreso.

Tigres desde hace unos días anunció que la delantera que se ha perdido 10 partidos de la Liga MX Femenil tanto de la fase regular como de la Liguilla, está en optimas condiciones, pero no ha tenido ritmo de partido ya que todo ha sido entrenamientos por lo que podría ser complicado para ella entrar con la presión de ir por los goles si tiene casi dos meses que no ve acción.

Katty Martínez no se ha manifestado sobre tener algún inconveniente de volver a jugar, y es posible que vea minutos de ser necesario, difícilmente la mandará como titular por lo que solo entrenaría si ven que el juego necesita de sus servicios ya que si las que van a la cancha lo pueden resolver no tendrían que arriesgarla. En una primera instancia se había hablado de que sería el resto de la temporada que ya no vería acción pero podría ser diferente el resultado.

Katty Martínez es elegible para Tigres en busca de la final | Foto: Jam Media

Hoy Tigres tiene muchas cosas de su lado para pensar que pueden resolverlo solo sin ayuda de su goleadora, el más importante, un estadio que las apoyará 100% en todo el juego, una plantilla mucha más basta que América y de toda la Liga MX Femenil, solo Rayadas se le podría equiparar. Tambien el tema de la localía ya que no pierden desde hace más de diez partidos como en el volcán. Las Amazonas para avanzar a la final solo debe ganar 1-0 para empatar el global y pasar posición en la tabla o ganar el partido por diferencia de 2 goles.

Las acciones del partido arrancarán a las 19:00 pm (Centro de México) y podrá ser visto totalmente en vivo por la señal de TUDN y a través de todas las plataformas digitales. De ese partido se dará a conocer a la primera escuadra finalista de la Liga MX Femenil del Apertura 2021.