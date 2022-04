Liga MX Femenil: Tigres viaja con 18 jugadoras a sus partidos amistosos en USA

Nuevo León.- Esta semana Tigres Femenil emprendió su viaje a Estados Unidos, específicamente a Austin, Texas para cumplir con un par de partidos amistosos ante dos equipos de la ciudad ahora que la fecha FIFA en la Liga MX Femenil ha iniciado. Roberto Mediana, entrenador de las Amazonas dio a conocer a las jugadoras con las que contará en este viaje y serán en total 18 futbolistas.

A través de sus redes sociales, Tigres Femenil dio a conocer la lista de convocadas en donde se ven claramente que hay menos jugadoras que una convocatoria normal y es que las felinas tuvieron llamado de algunas futbolistas a la Selección Mexicana Femenil, aún con ello el equipo que que ya viajó a Texas es sumamente competitivo pues muchas titulares quedaron y muy seguramente serán parte de ambos juegos.

Entre las recurrentes de Tigres Femenil están Cecilia Santiago, Fernanda Elizondo, Nancy Antonio, Liliana Mercado, Mia Fishel, Nayeli Rangel entre otras, tambien se hizo la convocatoria para que más jugadoras que no han tenido muchos minutos puedan tener sus primeras participaciones en esta temporada y mostrarse un poco buscando un lugar como recambio en el equipo titular pues es sumamente complicado poder ganarse un puesto en la 4 veces campeona de la Liga MX Femenil.

Tigres Femenil lista para sus juegos en Estados Unidos | Foto: Twitter Tigres Femenil

Tigres viajó a Texas este martes, el equipo se encuentra concentrado para su primer partido de esta mini gira de dos enfrentamientos el día de mañana (jueves) cuando se mida ante el conjunto de la Universidad de Texas en el Mike a Myers stadium on the ut campus, solo dos días después, para el 9 de abril jugará su segundo partido ante el conjunto del FC A. Elite en el Elite Field in Round Rock.

Las Amazonas es uno de los equipos que menos descanso tendrán, luego de estos dos partidos regresará a Nuevo León para preparar el siguiente duelo de la Liga MX Femenil pendiente de la Jornada 9 ante el equipo de Gallos Femenil y solo 4 días después se volverá a meter a la cancha con Santos para la Jornada 15 del Clausura 2022 lo que le dará muy poco descanso para el cierre de la temporada.

El equipo de momento sin segundas de la tabla general con 33 puntos solo detrás de Rayadas que se ubica en el primer puesto con 36 unidades. La Liga MX Femenil tiene por delante los partidos pendientes que se cumplirán esta semana y 3 jornadas más para culminar la fase regular, de momento ya hay 5 equipos en Liguilla y restan solo 3 cupos más para el resto de clubes.