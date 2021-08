Liga MX Femenil: Tijuana se impone a Pumas en CU y suma su 2do triunfo en el Ap2021

Ciudad de México.- Pumas Femenil no logra encontrar las variantes para obtener su primera victoria en este Grita México Ap2021 de la Liga MX Femenil. Ahora recibiendo a Xolas de Tijuana en el Estadio Olímpico Universitario sufrió una siguiente caída, ahora por 1-2.

El duelo comenzó de la mejor forma en favor de las fronterizas que se mostraron aclimatadas a la fuerte altura del sur de la Ciudad de México, especialmente, Renae Cuellar, delantera del equipo que obtuvo la estafeta como la jugadora del partido al concretar doble anotación en CU y sumar 4 dianas en la tabla de goleo.

Corrían los dos minutos del partido y encarando la marca disparó a primer poste para vencer a la guardameta Melany Villeda, quien se mostró sorprendida al intentar atajar el tiro, cuando ya estuvo entre las redes de la cabecera sur.

Pese a estar en desventaja desde el arranque de partido las Capitalinas se mostraron al mismo nivel que las Xolas. Tanta era la intensión de empatar el duelo que un zurriagazo imparable de Laura Herrera hizo que el luminoso equilibrara a un tanto por cada bando, a los 21 minutos.

Sin embargo el gusto del empate le bastó por tres minutos a la escuadra local, pues un pase profundo dejaría de espaldas al marco a Renae Cuellar, y con técnica consiguió darse la media vuelta para volver a vencer a Melany Villeda, para retomar la ventaja parcial en la cancha de Pumas.

Akemi Yokoyama habilitó a la artillera y ella no desaprovechó la oportunidad para anotar su segundo gol de la tarde en la CDMX. La estratega Karina Báez no quedó muy contenta tras el gol en contra que decidió adelantar más a su once titular. La cercanía a la meta rival comenzó a percibirse en el seguimiento del juego y a un minuto antes del entretiempo su equipo obtuvo pena máxima, sin embargo Itzel González atajó el tiro de Marylín Díaz y Pumas no pudo empatar el duelo por los próximos 45 minutos.

Xolas de Tijuana concretaron su segunda victoria del Grita México Ap2021 de la Liga MX Femenil para sumar 9 puntos en este inicio de campaña. Pumas sufrió su tercera caída y sigue en la zona baja de la clasificación con 2 unidades.