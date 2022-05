Liga MX Femenil: Tijuana ya tiene la primera baja para la ida de los 4tos de

México.- La Liga MX Femenil ya dio a conocer el reporte disciplinario de la última jornada del Clausura 2022 en donde Tijuana fue una de las afectadas para el inicio de la Liguilla y es que durante su último partido tuvo una expulsión de Annia Mejía quien no podrá estar en la ida de los 4tos de final ante el equipo de Rayadas.

A través de un comunicado en redes sociales en la cuenta de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se dieron a conocer la relación de incidentes de la Jornada 17 en donde Annia Mejía recibió el castigo de "Recibir una segunda amonestación en el mismo partido" lo que desencadenó que su equipo jugará los últimos 15 minutos de tiempo regular y los 10 más de agregado con una menos.

El equipo de Tijuana en este partido ante FC Juárez no tuvieron más sanciones más que la de Annia. Para el duelo ida de esta 6 de mayo justamente en el Estadio Caliente la defensora no podrá ser parte del equipo de la frontera pero muy seguramente para la vuelta dentro de unos días más en Monterrey sí podrá estar en el once inicial a disposición de la entrenadora.

Annia Mejía es suspendida para la ida de los 4tos de final | Foto: Captura

Mejía en el Clausura 2022 ha sido para las Xolas una jugadora más que importante, al participar en 16 partidos, todos como titular y hasta marcó un gol en el torneo. La única mancha en su historial fueron dos suspensiones en la temporada regular, aún así el sacrificio que realizó en su último partido hizo que su equipo pudiera salir a buscar los 3 puntos que las metieron a Liguilla por segundo torneo consecutivo.

La Liga MX Femenil dio a conocer este martes las fechas oficiales para la ronda de Cuartos de Final en donde Tijuana abrirá en casa el viernes 6 de mayo ante Rayadas en punto de la 21:00 pm y podrá ser visto por la señal de Fox Sports. La vuelta está pactada par el lunes 9 de mayo en el Gigante de Acero a las 21:00 pm y podrá verse por la señal tambien de Fox Sports.