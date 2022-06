Liga MX Femenil: Todo lo que necesitas saber de Norma Palafox, ex de Chivas y Pachuca

Hermosillo, Sonora.- Desde que la Liga MX Femenil tuvo su inauguración en las filas de Chivas Femenil estuvo registrada una fabulosa jugadora nacional de nombre Norma Palafox que, rápidamente, se convirtió en tendencia por su famoso baile al estilo de su ídolo, Rodolfo Pizarro.

Enseguida flechó los corazones del público tapatío y de todos los amantes del balompié rosa, tanto que en su primer torneo hizo historia y sucesivamente fue creciendo como futbolista y persona que su historia es digna de destacar, así que el equipo Debate Deportes te dará a conocer varios datos curiosos, que, quizá, no conocías de Norma Palafox.

NORMA PALAFOX

1.- Norma Luz Irena Duarte Palafox nació un 14 de octubre de 1998, muchos creyeron que nació en Guadalajara, Jalisco, sin embargo es nativa de Hermosillo, Sonora. Actualmente festeja 23 años de edad.

2.- Norma Palafox debutó en Liga MX Femenil un sábado 29 de julio del 2017 con Chivas Femenil, tuvo participación en el primer Clásico Tapatío Femenil contra Atlas en la victoria 3-0 de las rojiblancas.

3.- En el campeonato Apertura 2017 se convirtió en titular indiscutible y tras colaborar en la final de vuelta ante Tuzas del Pachuca Femenil, con un gol, consiguió el primer título liguero de la historia del futbol femenil.

3.- Después de 62 partidos activa con la escuadra de la Perla de Occidente. en 2019. Norma se despidió del club con 17 goles anotados, logrando ser la máxima anotadora del club, -hoy Alicia Cervantes ocupa el primer puesto con 66 tantos-.

5.- La jugadora dejó Chivas para unirse a Tuzas del Pachuca Femenil. En diciembre del 2020 firmó contrato, empero tardó nueve meses para ver su debut, pues adelantó que estaría participando en Exatlón Estados Unidos, programa de televisión que pudo ganar en la rama femenil.

6.- Tras regresar al país Norma Palafox recibió su casaca de la Bella Airosa y jugó su primer partido en el Apertura 2021 contra Rayadas de Monterrey un lunes 6 de septiembre.

7.- En su segundo torneo con las hidalguenses la delantera llegó hasta la final del Clausura 2022 ante su exequipo, Chivas Femenil, jugó en la ida su último partido con las Tuzas, no logró celebrar un solo gol durante la temporada 2021-22.

8.- Aunque la futbolista no ha dado motivos para salir de la Liga MX Femenil fuentes aseguran que su destino continuará en Guadalajara, Jalisco, pero esta vez no iría a Verde Valle, sino a la Academia. Norma Palafox podría jugar en Atlas Femenil para el A2022 pero aún no se confirma su supuesto traspaso al que sería su tercer equipo en el circuito rosa.