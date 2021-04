Liga MX Femenil: Toluca derrotó a Mazatlán y sigue en la pelea por la liguilla

Toluca.- Las Cañoneras no tuvieron la contundencia suficiente y lo pagaron caro al caer 1-0 ante Toluca, en duelo válido por la fecha 14 de la Liga MX Femenil. Para este partido Miguel Hernández sorprendió con la presencia en el once titular de Yahaira Flores quien tomó el lugar de Liliana Hernández en la delantera, mientras que Silvia López que ya estuvo disponible en la convocatoria dejó su lugar en el once para Monique Burgess

El equipo de casa buscó llegar a la portería rival, aunque sin mucha profundidad en los primeros minutos. Noemi Granados era de las mediocampistas que más buscaban conectar en ofensiva para las Choriceras. Fue al minuto 30´cuando Yahaira Flores tuvo un disparo de tiro libre que se pasó apenas por un lado del poste donde vigiló la portera Sandra Lozano.

Mariana Zárraga y Sandra Lozano no tuvieron mucho trabajo en la primera mitad.

Magaly Cortés bajó varios metros para meterse a una disputa por el balón y tratar de generar peligro arrancando desde el sector izquierdo. Sobre el minuto 45´, las Cañoneras generaron par de buenas oportunidades.

Primero con un centro al área de Flores, donde Sandra Lozano alcanzó a desviar para mandar el balón al poste e impedir que ingresara a su portería, después con impacto de Melisa Ramos que se quedó en la humanidad de Lozano, en esa misma acción se generó una posible infracción sobre Ramos, que la silbante no sancionó.

Para la segunda parte, la lluvia y el granizo se hizo presente en el campo de las Diablas, factor suficiente para que ambos equipos no pudieran circular el balón con claridad en el terreno de juego. Toluca logró un poco más de cercanía sobre el marco de Mariana Zárraga.

Toluca derrotó por la mínima a Mazatlán

Cortesía Toluca

Liliana Hernández ingresó al terreno de juego, tomando su lugar en el centro del ataque por Flores. Además, Valeria Lagunes y Monserrat Peña, también tuvieron una oportunidad, dejando su lugar Melisa Ramos y Tamara Romero.

Cerca del 70´, Arlet Tover estuvo a nada de mandar el balón su propia portería cuando remató de cabeza y rebanó el balón, mismo que entre la intervención de Lozano y el travesaño no ingresó a la portería.

Fue a los 79´cuando Toluca clavó el 1-0, por conducto de Destinney Duron, quien remató de cabeza en el área chica un tiro de equina en donde Mariana Zárraga se quedó amarrada y no llegó al balón.

To0luca superó a Mazatlán en la Liga MX Femenil

Cortesía Toluca

Toluca se quedó con una menos a los 81´, cuando Laura Peña se fue expulsada por doble amarilla, condicionando la recta final del juego. Con este resultado, Mazatlán FC Femenil se quedó a un total de 17 unidades y se ubica en el puesto 10 de la tabla general. Por su parte, Toluca alcanzó los 23 puntos y de momento son sextas en la general, dando un paso importante rumbo a la liguilla.

En general habrá un descanso de una semana en la liga por la fecha FIFA que arranca este fin de semana. Será el sábado 17 de marzo cuando Mazatlán FC juegue como local ante Pachuca, en duelo de la fecha 15, programado en punto de las 09:00 horas. Toluca jugará como local en punto de las 15:00 horas, cuando reciba a Santos Laguna.