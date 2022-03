Liga MX Femenil: Tras amarrar la Liguilla, Juan Pablo Alfaro asegura que no bajarán el ritmo y respetarán a los adversarios

El director técnico de Chivas del Guadalajara, Juan Pablo Alfaro, asegura que su equipo no bajara la intensidad en los próximos juegos, tras amarrar su pase a la Fiesta Grande del torneo Clausura 2022 de la Liga MX Femenil.

Si bien, Chivas del Guadalajara ya esta en Liguilla, uno de los objetivos del estratega es no bajar en su ritmo de juego y siempre respetando al rival en turno en estas últimas jornadas de la fase regular.

“Seguir trabajando de la misma manera. Debemos potencializar todavía más los conceptos que se vienen trabajando, tratar de hacerlo en los partidos. No relajarnos, independientemente del rival que nos toque. La manera en que lo podemos respetar es dar nuestro mejor esfuerzo, presentando nuestra mejor versión para que el equipo siga manifestando el buen futbol que está tratando de implementar”, declaró el estratega en conferencia.

Alfaro no puede relajarse en sus ambiciones de juego, ya que la fase regular todavía no se acaba y por ende se quiere terminar entre los primeros lugares para poder llegar de la mejor manera a la Liguilla.

“No podemos relajarnos, cantar victoria porque ya estamos con la calificación. Nos quedan cinco partidos importantes que debemos tomar con la seriedad que merece. Necesitamos cerrar lo mejor posible para terminar en los primeros lugares, porque beneficia al momento de visitar y cerrar en casa. Es uno de los objetivos que nos trazamos”, puntualizó.

Sobre el actual invicto de su equipo en el certamen, Juan Pablo Alfaro asegura que el y sus jugadoras no se fijan en eso, solo se concentran en dar lo mejor en la cancha para continuar logrando unidades a su cuenta.

“Es producto del trabajo que vienen haciendo las chavas. Vamos paso a paso, no nos fijamos tanto en eso, tratamos de dar nuestra mejor versión en cada partido. No hemos tomado en cuenta eso, queremos afrontar los partidos como se requiere. No es una obsesión el mantener el invicto, si no se da y nos toca una derrota, sabremos tomarlo con mucha conciencia”, concluyó Alfaro.