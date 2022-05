Liga MX Femenil: Tras eliminación Craig Harrington deja de ser DT del Club América

México.- Mano dura en Coapa, Claudia Carrión, Directora Deportiva del Club América Femenil ha confirmado que Craig Harrington ha dejado de ser el Director Técnico del equipo femenil luego de su prematura eliminación en el Clausura 2022 a manos de las Tuzas del Pachuca. Carrión atendió a los medios tras el final del partido y comunicó que el estratega inglés no seguirá más frente al equipo de las Águilas.

Claudia Carrión quien se ha ganado la confianza y el apoyo de la afición americanista por haber armado uno de los planteles más competitivos de la Liga MX Femenil no se tentó el corazón para anunciar la salida del entrenador y tambien para ofrecer una disculpa a la afición que esperaba mucho más de parte del equipo. "Una disculpa a la afición, este no es el resultado que ellos querían no que nosotros esperábamos. Es por esta razón que hemos llegado a la conclusión de que hoy sea el último día de Craig Harrington como DT", dijo.

Agregó que la decisión se tomó con base en los resultados obtenidos del entrenador inglés en el último año con el equipo, "Esta decisión que se tomó con base a los resultados, en la grandeza del club porque no era lo que buscamos", sentenció. Con esto ahora América estará en busca de un nuevo entrenador para la siguiente temporada que cumple con las expectativas tanto de la afición como de la Directiva.

Comunicado del Club América anunciando la salida del DT | Foto: Club América

Harrington llegó a la Liga MX Femenil en el Apertura 2021 en donde en dos torneos sus más grandes logros fue haber entrado a Liguilla en dos ocasiones, siendo la del AP21 la más relevante eliminando a Chivas y quitándole el invicto a Tigres, al final fueron eliminadas en semifinales. Ahora cayeron el cuartos de final. Lo que tambien dejó Harrington fue algunos escándalos, uno de insultar a una árbitra en un Clásico Nacional y uno más en la Jornada 2 ante Rayadas insultando a jugadoras rivales.

América culminó en el Clausura 2022 como el lugar 4 de la general, se enfrentó al conjunto de Pachuca a quien no pudo vencer en ninguno de los dos partidos cayeron 2-1 en la ida y de nuevo 1-2 en la vuelta para un global de 2-4 y así sentenciando su eliminación.