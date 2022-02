Liga MX Femenil: Tras parón por la fecha FIFA, se reanuda actividad con la fecha 8

Luego de dos semanas de ausencia, las actividades del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX Femenil volverán a reanudarse con una atractiva cartelera de nueve juegos en los que se va a intensificar la lucha por conseguir un boleto para la Liguilla.

Entre los juegos más llamativos, aparece el de mañana sábado al mediodía (tiempo del centro de México) con el Cruz Azul vs Tijuana en La Noria, la Máquina Celeste se ubican en la novena posición con 8 puntos y las Xolas un lugar arriba con la misma cantidad.

A la misma hora, pero el domingo, las Camoteras del Puebla (16º con 4 unidades) recibirán a las Pumas (7º con 8) en el Cuauhtémoc); mientras que Chivas (3º con 17) tratarán de imponerse sobre el Atlético de San Luis ((12º con 7) en el Alfonso Lastras.

Rayadas del Monterrey, flamantes monarcas, son superlíderes e invictas con 21 dividendos y se encargarán de hacer los honores al Atlas en la cancha del BBVA, el lunes por la noche.

En otros frentes: FC Juárez vs Toluca, América vs Mazatlán FC, Necaxa vs León; Pachuca vs Tigres y Santos vs Querétaro.