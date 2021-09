Liga MX Femenil: Valeria Meza se dice emocionada al recibir reconocimiento por sus 100 partidos

Las Bravas de Juárez siguen con su preparación para los partidos en la Liga MX Femenil y este sábado visitan a Mazatlán FC en la octava jornada del torneo Grita México A21 en busca de enderezar el rumbo en el torneo.

A pesar de los últimos resultados negativos en el torneo, la zaguera de Bravas, Valeria Meza tuvo una noticia buena, ya que en el juego ante Querétaro cumplió 100 partido en la Liga MX Femenil.

“Muy emocionada, la verdad yo no me imaginaba que ya había llegado a los 100, entonces cuando me dijeron fue como de wow, he pasado muchísimos procesos, yo misma se que no es fácil estar aquí, entonces todo esto ha valido la pena más que nada porque me dieron ese reconocimiento, entonces me siento muy contenta porque es mi sueño y lo quiero seguir haciendo”, comentó.

Valeria Meza, refuerzo de las Bravas para el Grita México A21 de la Liga MX Femenil, habló sobre el mal inició del equipo en las primeras jornadas.

“El equipo no está satisfecho con el trabajo que hemos hecho, pero como todos los días estamos mentalizados en que podemos mejorar cada día, entonces siempre hemos tenido esa mente positiva al saber que en el siguiente partido podemos cambiar la historia de este equipo”, dijo.

Publicación de FC Juárez sobre Valeria Meza y sus 100 partidos.

El próximo rival es uno de los equipos que también se mantiene en los últimos puestos de la tabla general, el equipo de FC Juárez tendrán un largo viaje a Mazatlán por lo que la concentración y contundencia será importante en este juego, aseguró Meza.

“Estamos mentalizadas en que no será un rival sencillo y nosotras desde el día uno que dijimos que íbamos con Mazatlán, vamos allá en su casa, vamos a traer los tres puntos aquí”, expresó.