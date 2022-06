Liga MX Femenil: Vanessa González se convirtió en la quinta refuerzo del Atlético San Luis

El Atlético San Luis femenil continua preparándose de cara al torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil, además de que sigue reforzándose y en esta ocasión anunció la llegada de su quinta incorporación en la persona de la mediocampista Vanessa González.

Con más de 95 partidos como futbolista profesional, Vanessa González llega al Atlético de San Luis tras su paso por Tigres y Atlas, con quienes disputó 5 fases finales siendo campeona de la Liga MX Femenil en 2018 y 2019.

Vanessa ha tenido procesos de Selección Mexicana entre las que destacan los Juegos Olímpicos Juveniles sub 15 donde consiguió la medalla de bronce, premundial Sub 17 y su participación con la selección mexicana en el Mundial Sub 17 en Jordania.

Atlético San Luis anunciando la llegada de Vanessa González/@AtletiDeSLPFem

La futbolista mexicana ya se encuentra en la pretemporada de Atlético de San Luis de cara al inicio del Apertura 2022 de la Liga MX Femenil, encuentro donde las potosinas tendrán su debut el 10 de julio a las 17:00 horas cuando reciban en casa a las Rayadas de Monterrey.

Vanessa González se convirtió en la quinta incorporación del Atlético San Luis femenil de cara al torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil, tras anunciar la llegada de Nicole Buenfil, Andrea Ortega, Natalia Gómez y Joana Robles, además las potosinas renovaron el contrato de las españolas Bea Parra y Marta Perarnau.