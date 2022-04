Liga MX Femenil: Xolas de Tijuana ladró fuerte frente a Gallos del Querétaro

Las Xolas de Tijuana se impusieron 0-2 sobre Gallos Blancos del Querétaro en partido correspondiente de la Jornada 14 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX Femenil, en el Estadio Olímpico Alameda, con el que se acercan a puestos de clasificación de cara a la recta final del campeonato. Las anotadoras fueron Dulce Alvarado al minuto 20 e Iris Aguilar al 88’.

Con Fabiola Vargas en la dirección técnica, el cuadro fronterizo comenzó con el dominio del balón, transcurrieron los primeros 10 minutos y ya comenzaron tocando a puerta; sin embargo, sus esfuerzos fructificaron cuando un error defensivo propició que Dulce Alvarado tomara la de galos para disparar desde fuera del área para colocarla en el fondo de las redes al minuto 20.

Leer más: Liga MX Femenil: América clasifica a liguilla al derrotar a Bravas en Coapa

Xolas no prestó el balón, se vio incisivo, pero no supo aprovechar las demás ocasiones de cara al arco y así se fue el primer tiempo, con algunas faltas y con Renae Cuéllar que recibió la tarjeta amarilla por cometer una falta.

Llegó la segunda mitad, un deja vú del primer episodio se vivió en los primeros escarceos, pero esta vez, no pudo caer el segundo tanto canino. Llegaron los cambios por ambos lados, per Carla Rossi, estratega de Gallos, no supo encontrar la fórmula para que pudieran hacer daño.

Leer más: Liga MX Femenil: Rayadas aporta con tres jugadoras en Selección Mexicana

Con el encuentro casi por terminar, las “Perrísimas” volvieron a irse al ataque, aprovecharon que la defensa de las emplumadas se descuidó para que Iris Aguilar rematara dentro del área y colocar en el electrónico el 0-2 definitivo. Con este resultado, Tijuana alcanzó los 17 puntos y Querétaro se quedó con 14 unidades.