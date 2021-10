Liga MX Femenil: "Ya no soy la misma Alexandra"; así define su gran momento Alexxandra Ramírez en Santos

Coahuila.- Previo al inicio de la jornada 11 de la Liga MX Femenil, Santos Laguna realizó algunas dinámicas para hablar con sus jugadoras para que expresaran su sentir luego de la gran temporada que están teniendo como 4tas generales y muy cerca de Liguilla, algo que han soñado desde hace muchos torneos.

Una de las que demostró más entusiasmo que ninguna otra fue Alexxandra Ramírez quien dejó claro que es un sueño hecho realidad lo que está viviendo en este torneo con Santos y es que se ha destapado en este Apertura 2021 como una de las revelaciones gracias al excelente torneo que su club ha manejado, incluso asegura que ya no es la misma de hace dos años y que disfruta su nueva ella.

"Somos el boom de la Liga (MX Femenil), creo que nadie se lo esperaba que estuviéramos ahí, pero creo que todo es trabajo del equipo, de los profes y la unión del equipo", dijo Alexxandra sobre el paso de su equipo en el Apertura 2021, pero el gran momento fue al hablar de su crecimiento como jugadora.

Alexxandra Ramírez se ha convertido en una pieza clave a sus 19 años para Jorge Campos, entrenador del equipo lagunero pues ha encontrado en ella el equilibrio para defender como atacar y eso mismo ha reconocido, Alexxandra que destaca todo lo que ha crecido en en apenas 2 años desde su debut en la Liga MX Femenil.

"Creo que no es la Alexxandra que conocía desde hace dos años, creo que es una Alexxandra que cambió totalmente. Pero esta nueva versión es la que más me ha gustado. He mejorado como persona, en el físico y muchas otras cosas, creo que he ido de menos a más", agregó la nacida en Durango.

Alexxandra Ramírez destaca su gran momento en la Liga MX Femenil | Foto: Jam Media

Para finalizar su momento de entrevista con Santos reveló que el sueño de ella como de sus compañeras es llegar a Liguilla y hacer un gran papel, "entrar a Liguilla y buscar algo más", dijo. Asimismo aseguró que le gustaría en algún momento brillar más con Selección, recordando que fue parte de las seleccionadas que viajaron a Países Bajos para duelos de preparación.

En este Apertura 2021 de la Liga MX Femenil, Alexxandra Ramírez ha dejado una gran impresión con 8 partidos jugados, 7 de ellos como titular y a pesar de ser mediocampista tiene gol y ha marcado en 4 ocasiones, todo en 593 minutos. Es parte del equipo lagunero desde el Apertura 2018 en donde solo en un torneo de los 7 que disputado se ha ido sin goles.