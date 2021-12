Liga MX Femenil planea vender los derechos de televisión para equiparar ingresos a todos los clubes

México.- La Liga MX Femenil ha ido creciendo a pasos agigantados como tambien su afición y las ganas de ir y apoyar a sus equipos al estadio pero tambien nace esa necesidad de poder verlos por televisión lamentablemente no todos los equipos tienen ese beneficio para que seguidores pues y ya es por tv de paga o simplemente no hay en donde verlos, eso es lo que los directivos estarían buscando erradicar volviendo a los equipos más sustentables y darles ayuda económica.

De acuerdo con el periodista David Medrano quien escribió en su columna para el diario Récord explicó que el siguiente gran paso de la Liga MX Femenil está en la venta de sus derechos de televisión. Asegura que existen grandes brechas entre los 18 equipos lo que hace que no todos tengan un beneficio por sus emisiones y algunos otros que ni siquiera las tienen porque no hay por donde ver sus partidos, teniendo esa problemática la solución sería vender los derechos en un paquete para que todos los partidos tengan su propia señal y lleguen a todos los aficionados.

"Integrar los derechos de televisión de todos los equipos y venderlos en forma conjunta es el siguiente paso en la Liga MX Femenil, con la intención de emparejar un poco la parte competitiva y deportiva", se lee en el apunte del periodista. Ese sistema es adoptado por otras ligas masculina como la Premier League en donde todos los clubes reciben un mismo pago por sus derechos de transmisión lo que les ayuda con dinero seguro para sus asuntos en el equipo, en el caso de México el principal tema que ayudaría a erradicar son los precarios sueldos pues se ha dado a conocer que aún se manejan pagos menores a los 8 mil pesos mensuales.

Tambien se busca generar una competencia mucho más equiparada, esto de igual manera con el tema del ingreso de dinero, especialmente para equipos que están peleando en la parte baja por complicaciones para contratar a jugadoras. Esta misma medida estaría implementándose en la Liga de Expansión MX para que fuera mucho más homogéneo el tema de la lucha deportiva. En donde se ve complicado que suceda es en la Liga MX donde los clubes tienen más recelo con sus derechos.

La Liga MX Femenil ha crecido en afición de manera impresionante | Foto: Jam Media

Al día de hoy en la Liga MX Femenil no todos los equipos tienen la posibilidad de que sus partidos sean transmitidos, además de que por temas de televisoras en ocasiones o no emite o se empalman con otros lo que complica que los aficionados puedan disfrutar de gran manera el partido. Los clubes que durante la temporada no tuvieron problemas o muy pocos con trasmisiones fueron, Tigres, Rayadas, Chivas, América, Tijuana, Pachuca entre otros. Muchos de los otros equipos tuvieron que ceder sus horarios o hasta empalmar sin ser trasmitidos.

De momento son los clubes los que negocian directamente sus derechos de televisión, en México las televisoras que participan están TUDN, TVC Deportes, TVP (Par con Azteca versión digital), ESPN y Fox Sports.