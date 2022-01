Liga MX Femenil tendrá primera jornada doble del Clausura 2022 y así se jugará: Fechas y horarios

México.- Como medida para ayudar al futbol femenil para el cargado 2022 que afrontaran con partidos de Selecciones Nacionales, la Liga MX Femenil implementó algunas jornadas dobles que ayudarán a dejar más tiempo libre en el calendario para atender todas esas citas internacionales. En el Clausura 2022 la primera jornada doble llega esta semana y los equipos ya están listos para volver al campo de juego.

Las acciones de la jornada 4 arrancarán este jueves 27 de enero con el partid de Cruz Azul vs FC Juárez, a la par de otros 4 partidos distribuidos por la tarde, aunque 3 de ellos tendrán horarios cruzados pero para mala fortuna solo uno no tendrá transmisión por temas de la televisora y será justo el del equipo campeón, Rayadas que no podrá verse cuando reciban a Mazatlán FC. Otro de los duelos llamativos está el León vs Tijuana en donde los equipos buscarán su mejor versión para sumar puntos para su causa.

En un duelo que se ve parejo es el Santos vs Toluca, dos equipos que arrancaron con las posibilidades de brillar en este Clausura 2022 en especial Santos luego de que en el último torneo estuvo en Liguilla por primera vez en su historia. Pero eso no deja al día viernes 28 con partidos demás interesantes como el Atlético de San Luis vs América quien enfrentarán el primer partido sin su entrenador luego de las acusaciones en las que se vio envuelto por insultar a jugadoras rivales, en total serán 3 partidos de castigo.

Leer más: Yuliett Torres modela uno de sus mejores vetidos y desata la locura en las redes

Un choque interesante siempre que se ven las caras es el Tigres vs Atlas, el club Subcampeón prepara un partido muy ofensivo, la incorporación de Mia Fishel ha dado mucho de que hablar y es que su debut estaba pactado para la semana pasada pero un brote de Covid-19 en FC Juárez no le permitió jugar ya que el juego se reprogramó, será hasta este viernes cuando se haga presente.

Calendario fecha 4

Jueves 27 de enero

Cruz Azul vs FC Juárez | 12:00 pm | TUDN

Puebla vs Pachuca | 15:45 pm | TVC Deportes

León vs Tijuana | 19:00 pm | Fox Sports

Rayadas vs Mazatlán FC | 20:00 pm | Sin Transmisión

Santos vs Toluca | 21:00 pm | Fox Sports

Viernes 28 de enero

Necaxa vs Chivas | 12:00 pm | TUDN

Atlético de San Luis vs América | 17:00 pm | ESPN

Querétaro vs Pumas | 17:00 pm | TVC Deportes

Tigres vs Atlas | 19:00 pm | TUDN

Luego de que se juegue la fecha 4, casi de inmediato iniciará la fecha 5, con acciones desde el 30 de enero y 31 con todos los partidos en solo dos días. Lo complicado es que muchos de los partidos se empalmarán por lo que una vez más un duelo quedará sin transmisión, en esta oportunidad será el partido de León vs Querétaro que no podrá verse. De momento la Liga MX Femenil es comandada por Chivas que con 7 unidades en la líder seguida de Rayadas. Por temas de un partido pendiente Tigres se mantiene muy lejos de los primeros lugares y se ubica en el lugar 7 algo pocas vece visto.

Leer más: Bundesliga: Niklas Süle no renovará con el Bayern Munich y se irá en verano gratis

Dentro de una semanas más la Liga MX Femenil tambien entrará en una pausa para que se jueguen los partidos eliminatorios respectivos a los torneos en los que se busca participar, en este caso se buscan boletos a mundiales y a Juegos Olímpicos de París por lo que se apuesta todo para lograr los objetivos.