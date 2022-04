Liga MX: Fentanes asegura que Santos tiene el compromiso de mantenerse en puestos de repechaje

El estratega de los Guerreros, Eduardo Fentanes, quien fue elegido como el Director Técnico de la jornada en la fecha 12 de la Liga MX, resaltó la intención de seguir cosechando victorias en su proceso, así como de mantener la intensidad y el estilo que hoy tiene al club peleando por los puestos de clasificación.

“Tenemos el deseo de ganar, por supuesto, la intención es esa para mantener al equipo en la zona de reclasificación, pero no nos sentimos obligados. Les he comentado a los jugadores que el único compromiso que tenemos es mantener esa cara, esa versión, esa intensidad que hemos mostrado en los partidos, la realidad es que el resultado nunca se controla, esto involucra muchos factores. Las estadísticas son siempre relativas, en el sentido de que no evalúan el momento presente; no nos sentimos obligados, pero si con el deseo de mantener esta racha positiva y seguir sumando puntos”.

Santos Laguna tiene un importante encuentro este sábado cuando visiten al Monterrey en la jornada 13 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, y Fentanes hablo respecto al encuentro. “El mensaje es exactamente igual que en todas las demás semanas, no tenemos un margen de error por la posición en la que estamos, necesitamos sumar puntos de aquí al cierre del torneo lo más que podamos, para compensar el déficit de unidades del inicio. Cada juego es distinto, hay circunstancias, hay muchas imponderables del juego que van haciendo que nos comportemos de una u otra forma, pero la propuesta es la misma; es el compromiso de mantener esta cara, esta intensidad y este estilo que ha demostrado el equipo”.

El entrenador de Santos, que llegó como interino tras la destitución de Pedro Caixinha, habló sobre su sentir sobre Brian Lozano jugador que fue importante para la victoria de los Guerreros sobre el Pachuca el domingo pasado en la fecha 12 de la Liga MX. “Creo que lo de Brian Lozano fue muy evidente el domingo en la cancha, su influencia en nuestro juego ofensivo fue notoria, no ha sido para nada un proceso fácil para él todo esto que ha pasado. Todo el Club, Cuerpo Técnico y la institución ha buscado la manera de brindarle todo el soporte necesario, ha tenido un comportamiento muy bueno, ejemplar diría yo, esto se lo hice saber en su momento. Cuando tuvo que dejar el cuadro titular aceptó el rol, siguió aportando, entró de cambio y aportó en los partidos, la verdad que ha sido un profesional en toda la extensión de la palabra, nos da mucho gusto porque en verdad ha sido un gran compañero”.

Bajo la dirección del Cuerpo Técnico institucional encabezado por Eduardo Fentanes, Santos Laguna ha disputado 6 partidos consiguiendo cuatro victorias, un empate y una derrota; sumando 14 goles a favor y solo 7 en contra desde que tomo el equipo en el torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX y este ha sido el sentir del estratega.

“He estado casi 5 años dentro del Grupo Orlegi, siempre me he enfocado en hacer lo mejor posible, en prepararme, en desarrollar mi trabajo de la mejor manera. Estoy muy agradecido con el grupo y con el Club por la oportunidad, lo estoy viviendo bien, con gusto, contento y tranquilo, ya son varios años dentro del medio de futbol, hoy me toca estar de nuevo en el banquillo de la dirección técnica, y lo estoy disfrutando en cada sesión y en cada partido”.