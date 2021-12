Liga MX: Fernando Beltrán reconoció que el campeonato del Atlas le causa enojó a él y a todo el plantel de Chivas

El mediocampista de las Chivas del Guadalajara, Fernando Beltrán, fue claro y aseguró que el campeonato logrado por los Rojinegros del Atlas el pasado fin de semana ante los Esmeraldas del León, no cayo nada bien en el plantel del Rebaño Sagrado.

Entre Chivas del Guadalajara y los Rojinegros del Atlas existe una gran rivalidad, es por ello que Fernando Beltrán afirma que el título no fue del agrado para los jugadores del Rebaño Sagrado, quienes quedaron eliminados en el Apertura 2021.

"Sí, coraje, la verdad que sí, no lo voy a negar, no tengo por qué negarlo. Coraje porque no puede un equipo estar mejor que Chivas, lo que despierta no nada más a mí sino a todos es ambición, la gente también ya está cansada de venir y hacer promesas de que 'este torneo va a ser mejor', estamos muy grandes para decir esas cosas", expresó Beltrán en entrevista para TUDN.

Por su parte, Hiram Mier, felicito a los Rojinegros del Atlas por su campeonato y asegura que esto compromete aún más a Chivas para poder hacer cosas importantes en el siguiente torneo Clausura 2022.

"Reconocerles el torneo que hicieron y eso nos compromete más para regresarle esa alegría a la gente, nos hemos quedado ahí, peleando por un campeonato, tenemos ganas e ilusión, iniciar con el pie derecho, sumar puntos desde el inicio", dijo en charla con TUDN.