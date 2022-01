Liga MX: Fernando Madrigal y Jesús López ya entrenador con Necaxa y debutarían ante Santos

México.- Luego del anuncio de su salida del Club América, Fernando Madrigal y Jesús López ya han reportado con Necaxa para preparar su debut en la Liga MX posiblemente en el próximo domingo cuando visiten a Santos Laguna. A través de las redes sociales sociales el equipo delos Rayos anunció que sus nuevos jugadores ya estaban al parejo de sus compañeros trabajando desde la Casa Club a la espera de culminar su registro.

"Nuestro Rayos, Fernando Madrigal y Jesús López ya integrados al trabajo en el equipo en Casa Club", se lee en la publicación que viene acompañada con fotografías de los jugadores ya portando los colores del Necaxa. Ambos elementos serán elegibles para Pablo Guede para la jornada 3 solo hace falta que la Liga MX haga la actualización en su web oficial.

Madrigal no ha tenido minutos en el Clausura 2022, Santiago Solari no lo usó en el debut ante Puebla. Su registro en la Liga MX lo tiene con Pachuca, Atlético de San Luis, Querétaro en donde llegó a destacar y el último fue América en donde solo estuvo 6 meses y jugó en 13 partidos con pocos como titular, en total 6 y un gol. En el caso de Jesús López ha hecho su carrera solo con las Águilas desde la Sub-15 llegando al primer equipo. En la jornada 1 debutó y jugó 51 minutos luego de eso ya no fue requerido.

Si bien ahora ya los anuncian como sus refuerzos para el Clausura 2022, el día que el cambio se hizo oficial tras la salida de Alejandro Zendejas se hizo viral la manera en la que el equipo de Necaxa les dio al bienvenida ya que sus aficionados como toda la Liga MX consideraron que había sido la pésima presentación en la historia del torneo, solo poniendo sus nombres en un comunicado lo que generó molestia en sus fans.

Refuerzos de Necaxa se alistan para su debut en la Liga MX | Foto: Captura

Los seguidores de los Rayos por ahora no están para nada contentos con lo que se ha visto de su equipo, tras 2 fechas han caído en los dos partidos y de fea forma lo que pone en complicaciones al DT quien tambien explotó contra la directiva por aceptar vender a Zendejas el mejor jugador que tenía para encarar este torneo, si bien va iniciando, Pablo Guede en caso no enderezar el camino podría perder su puesto muy rápido.

Hoy Necaxa es el último lugar de la tabla con cero puntos al igual que Mazatlán FC y Atlético de San Luis, la diferencia es que los Rayos han recibido 6 goles y solo han marcado 1 lo que le complica para poder tener una posición menos problemática. Tampoco hay que dejar de lado que aunque aún tiene ventaja ya se está acercando a los equipos con problemas de cociente en donde tendría que pagar una multa en caso de quedar en los últimos 3 lugares.