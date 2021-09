Liga MX: Fernando Navarro cerca de regresar al campo sus exámenes médicos fueron aprobados

Guanajuato.- El mejor lateral de la Liga MX, Fernando Navarro ha presentado este miércoles su primera prueba de exámenes médicos los cuales pasó y dan mucha esperanza de que su debut en el Apertura 2021 se de en poco tiempo. Hay que recordar que el defensor fue operado de la rodilla hace poco más de 4 meses y desde entonces no ha podido entrenar al parejo del equipo.

A través de su cuenta de Twitter Navarro compartió un video en donde se ve que realiza un extenuante esfuerzo para pasar su prueba de potencia muscular, misma que al final logró, además de confirmar que tiene la misma potencia en ambas piernas lo que confirma que su recuperación va por muy bien camino.

"4 meses y 4 días después... Test de potentica muscular: Aprobado. Simetría de fuerza en ambas piernas. Falta poco", comentó el futbolista en su publicación. Fernando Navarro fue operado de una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha luego de un partido ante el FC Juárez en la Liga MX.

El primer diagnostico era que Navarro no vería las canchas de la Liga MX hasta dentro de 6 u 8 meses, apenas han pasado 4, casi la mitad de lo que debe esperar, por lo que no se arriesgará a recaer en la lesión y esperará al tiempo que le había recomendado. Si bien por el momento se encuentra bien y con ánimos no podrá ser llamado al equipo.

Fernando Navarro casi listo para su regreso | Foto: Captura

Fernando Navarro en todo el tiempo de su recuperación nunca se alejó del futbol, se mantuvo siempre atento a lo que pasada en el futbol mexicano, incluso en las últimas semanas fue además de reconocido como el mejor lateral de la Liga MX, a su vez había sido nominado para estar en el Juego de Estrellas ante la MLS pero por recuperación no se pudo mantener y cedió su lugar.

De momento no hay una fecha estimada para que Fernando Navarro pueda regresar a jugar, si tiene que cumplir con el tiempo que le había mencionado desde su operación, podría estar listo para el inicio de la Liguilla, de lo contrarios podría volver en la últimas jornadas de la Liga MX para que tenga sus primeros minutos y enfocarse para el siguiente torneo.