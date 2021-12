Liga MX: Fernando Navarro estalla contra Raúl Pérez, por comentario racista a William Tesillo

León, Guanajuato.- El Club León se prepara para la semifinal de vuelta frente a los Tigres de la UANL, equipo que los venció por 2-1 en la ida, en el juego el cual entró en la polémica por varios aspectos y a la vez porque el narrador de la cadena TUDN, Raúl Pérez, habló incorrectamente de William Tesillo, zaguero colombiano de la fiera.

Decir al aire: "Los moretones no se le van a ver, pero William Tesillo ya debe tener muchos en el cuerpo", después de que el colombiano recibió varios balonazos, fueron palabras que la gente tachó de racismo y por supuesto que el cronista salió a disculparse por su erróneo comentario la noche del jueves 02 de diciembre, en redes sociales.

"A William Tesillo, a su familia, a sus compañeros de equipo y a todas las personas que pude haber ofendido con un comentario durante la transmisión del miércoles les ofrezco una sincera disculpa", mencionó Raúl Pérez en un comunicado. William Tesillo aceptó sus disculpas pero a la vez recriminó esa acción y confía que un tema semejante no vuelva a ocurrir en la Liga MX, ni en ninguna otra persona.

Sin embargo su compañero del Club León, Fernando Navarro, no dio crédito a la postura del reconocido cronista deportivo de TUDN, pues considera que una disculpa pública no resuelve nada, más bien se debería comenzar con nuevas iniciativas y campañas antirracismo que tenga algún beneficio.

Fernando Navarro se lanza en contra de Raúl Pérez

Twitter Fernando Navarro

"Una vergüenza lo que hizo el señor (Raúl Pérez), la disculpa pública no soluciona nada. Medio México escuchándolo siendo el ejemplo de tantos y hacer algo así? No lo puedo comprender", explicó Fernando Navarro en un primer tuit de sus redes sociales.

Horas después aclaró que no busca que Raúl Pérez sea sancionado, más bien que se haga conciencia de esta posición para que no vuelva acaecer. El mensaje de Fernando Navarro fue para que se aprenda de esta situación y no exista un próximo caso símil al que sufrió su compañero William Tesillo.

Tuit de Fernando Navarro

Twitter Fernando Navarro

"Castigar o multar a Raúl Pérez, no es la solución, no sirve de nada. Lo que si serviría es que a partir de esto se cree una nueva campaña antirracismo (mi sugerencia) o alguna iniciativa que tenga algún beneficio para muchos y no un castigo para uno que cometió un error", enfatizó.

Leer más: Liga MX: William Tesillo molesto con Raúl Pérez por racismo