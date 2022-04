Liga MX: Fernando Ortiz, DT del América, con el dilema de despedir a su madre o quedarse a trabajar

Fue un fin de semana de contraste para el director técnico de las Águilas del América, Fernando Ortiz, quien a pesar de la victoria por la mínima diferencia sobre los Rayos del Necaxa en el Estadio Victoria, horas antes supo del fallecimiento de su señora madre en Argentina.

A pesar del doloroso suceso, el entrenador no abandonó a los Azulcremas y decidió hacer el viaje a Aguascalientes para dirigirlos en la conquista de los 3 puntos que los mantienen con esperanzas de posicionarse rumbo al repechaje en el torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX.

“A veces es inevitable no quebrarme y me lo prometí, pero es inevitable. Perder a una madre y como cualquier hijo duele mucho, pero estoy feliz que desde arriba ella está feliz viendo que hago lo que me hace feliz y no tengo más palabras de agradecimiento con la gente que está a mi alrededor. Soy una persona agradecida con mis jugadores y la gente que me rodea”, manifestó.

Con el “Tano” Ortiz en el banquillo, los Azulcremas consiguieron su segundo triunfo consecutivo. “América insistió en buscar el resultado y arriesgando a que el rival se conformara con un resultado positivo, pero fuimos para adelante a buscar el resultado”, sostuvo.

“Tuvimos más situaciones y estamos escalando en la tabla para llegar a la clasificación. Hemos logrado dos victorias, pero tampoco hemos logrado nada, porque esto sigue y cada partido es una final para nosotros”, sentenció.