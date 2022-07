Liga MX: Fernando Ortiz cuestionó el uso del VAR después de la victoria de América

El América logró su primera victoria del torneo este miércoles en el Estadio Azteca, al vencer 1-0 al Toluca en un partido que no estuvo exento de polémica arbitral. Un gol anulado y un expulsado fueron las acciones que en esta ocasión desataron la controversia por las decisiones del VAR y de los silbantes.

En el primer tiempo, después de la expulsión de Claudio Baeza que algunos calificaron de rigurista, el América aprovechó la ventaja numérica y se fue adelante en el marcador gracias a Álvaro Fidalgo. Sin embargo, la acción se invalidó por un aparente fuera de lugar de Henry Martin tras la revisión en el VAR.

Al respecto, Fernando Ortiz consideró que el VAR es una buena herramienta, pero cuestionó el criterio de quienes revisan y sancionan las jugadas. "Creo que todo lo que se está haciendo es para mejoría del futbol. Dudas, incertidumbres, van a estar siempre. A veces lo principal es quién juzga en el momento que tiene que juzgar. Los que ven no se dan cuenta que hay situaciones, como un roce, en la que es futbol y no deja de ser futbol".

"La interpretación de quien en el momento tiene que decidir, tiene que tener esa sensación de decir: 'es un deporte', en el cual va a haber roce. Es una lectura que no la tienen", opinó el estratega de las Águilas en conferencia de prensa. Por otra parte, señaló que la victoria de último minuto gracias al gol de Richard Sánchez fue un desahogo para este inicio de torneo.

"Los tres partidos que venimos jugando siempre merecimos un poco más. Hoy es un desahogo mío en particular por tanto insistir y no poder encontrar el valioso gol", y añadió que es consciente de que América tiene que mejorar todavía más, pero que se siente tranquilo por el camino que están recorriendo.

Te recomendamos leer

"Me preocuparía si no creáramos. Enfrentamos a tres grandes rivales y logramos una victoria, un empate y una derrota. Si queremos lograr el objetivo, tenemos que ganarles a todos. Hoy estamos prendidos ahí arriba, pero con la tranquilidad de que no perdemos el camino por donde queremos ir", finalizó.