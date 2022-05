Liga MX: Fernando Ortiz deja en el aire su continuidad en América

México.- Luego de haber tomado al América en el último lugar de la Liga MX y haberlo calificado en cuarto y directo a Liguilla, Fernando Ortiz fue la revelación de la Liga MX como DT, aunque no le alcanzó para culminar lo que había iniciado y terminó eliminado en semifinales ante Pachuca. Ahora con el fin de temporada para América y tras su gran temporada su continuidad sigue siendo una incógnita asegurando que no depende de él su puesto.

Tras la eliminación, Fernando Ortiz atendió a los medios en conferencia de prensa en donde dejó claro que entregó todo para poder levantar al equipo y lo consiguió llevándolo a unas semifinales cuando todo se miraba perdido, pero aún con todo ello no dio indicios de que tenga la seguridad de poder quedar en el equipo y toda la responsabilidad la dejó en la directiva quien es la que evaluará si es buen prospecto o si es mejor buscar a alguien más.

"Hoy lo soy (entrenador del América), mañana no depende de mí. En el momento que tuvo que hacerme cargo he trabajado las 24 horas por lo cual lo haría de nuevo para la institución. No sé realmente qué puede llegar a suceder el día de mañana, pero hoy soy el entrenador del América", dijo el argentino. Ahora la decisión se tomará en las siguientes horas o días cuando se haga un análisis más completo del equipo.

Fernando Ortiz pone en duda su continuidad en América | Foto: Jam Media

Durante la temporada y su récord de 5 victorias al hilo todo parecía indicar que su continuidad estaría más que segura pues luego del mal torneo de Santiago Solari pudo devolverle las ganas al equipo y a la afición con buenos partidos y resultados que hicieron que el América entrara directo a la Liguilla y peleando en una semifinal de nuevo luego de varios torneos que no se conseguían.

Te recomendamos leer

Ahora América comenzará su periodo de vacaciones especialmente los jugadores quienes han tenido un torneo muy complicado, en lo que respecta al cuerpo técnico serán los últimos en salir para arreglar todo lo necesario para determinar si siguen o se buscará a un nuevo líder de cara al Apertura 2022 que iniciará en unas semanas más.