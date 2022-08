Liga MX: Fernando Ortiz pide a jugadores de América no perder piso

Con la remontada ante Mazatlán este viernes en la Jornada 11 del Apertura 2022, América llegó a 6 triunfos consecutivos. Además, alcanzaron el liderato de la clasificación, a la espera de lo que pase en el resto de la jornada con Rayados de Monterrey y Toluca.

A pesar de esto, Fernando Ortiz pide no caer en exceso de confianza, sobre todo porque su próximo su encuentro es ante un rival complicado como Tigres. "Si los jugadores piensan que han logrado algo les bajaremos los pies en la tierra de un cocotazo".

"El sábado enfrentaremos a un rival más que importante. No importa el nombre en el terreno, sino la intención que tiene para el equipo. Soy el hombre más feliz por dirigir al equipo”, declaró 'Tano' Ortiz en la conferencia de prensa tras el partido ante Mazatlán, en el cual destacó la manera en que el equipo se repuso tras el autogol de Diego Valdés.

"Merecido triunfo y no me quedo con los seis partidos, siempre hay lugares o sectores para corregir y no sucedan”, puntualizó el estratega de América, quien reiteró que estar en el banquillo es ser consciente de que recibirá críticas por la exigencia que tiene una de las instituciones más grandes de la Liga MX.

Además, habló sobre la respuesta de los rivales cada que se miden al equipo azuclrema. "No sé si es miedo (el que tienen los rivales), pero sí respeto para enfrentarnos de local o visitante. Nosotros trabajamos para ser protagonistas donde vayamos. A veces se juega bien y se gana, a veces no, pero el club demuestra querer salir a buscar los partidos”.

Por último, habló sobre el último resfuerzo del América, Brian Rodríguez, y adelantó que el uruguayo tendrá que ganarse su lugar, como todos en el club. "Hablé con él y le expliqué la forma de trabajo. Desde el primer minuto que pise Coapa deberá trabajar para ganarse un lugar en el 11 y generar competencia con sus compañeros. Palabras claras y nosotros aprovechar las cualidades que él pueda tener dentro del campo de juego".