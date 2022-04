Liga MX: Fernando Ortiz sueña con dirigir a América, pero asume que de momento es el interino

América llegó a tres triunfos consecutivos tras vencer a los Bravos de Juárez y se metió en zona de repechaje. El equipo ha tenido una considerable mejora de la mano de Fernando Ortiz, quien se siente contento con los resultados y prefiere no enfocarse en el futuro.

De 5 partidos dirigidos, Ortiz solo ha perdido uno por lo que se especula que pudiera quedarse al frente del equipo incluso después del Clausura 2022. Sin embargo, el técnico señaló que esa decisión no le corresponde y que por el momento él seguirá haciendo su trabajo.

"Soy realista y consciente de mi presente. No me puedo visualizar más adelante porque no lo sé. Quiero vivir el presente, ganamos un partido en casa, es una situación diferente a la que arrancamos. No me permito pensar en una situación diferente porque me engañaría a mí mismo", declaró en conferencia de prensa posterior al juego.

El 'Tano' Ortiz reconoció que para él sería un sueño hecho realidad dirigir de manera fija al América, pero enfatizó que prefiere no adelantarse a los hechos.

"Quiero vivir el presente, ganamos un partido en casa, es una situación diferente a la que arrancamos. No me permito pensar en una situación diferente porque me engañaría a mí mismo", y añadió que esa misma postura la transmite al equipo, para que se mantengan concentrados en lo que resta del Clausura 2022.

En ese sentido, señaló que ya se están preparando para la próxima jornada en la que enfrentarán a Xolos de Tijuana. "Nosotros puertas adentro sabemos que esto es día a día. No me permito y no les permito mirar más allá, nadie sabe qué va a pasar. El lunes vuelven a la competencia sana para enfrentar a un rival difícil como es Tijuana".