Liga MX: Ferretti dice que no le asusta el reto de dirigir a FC Juárez

México.- Este sábado el entrenador Ricardo Ferretti hizo su debut como nuevo entrenador del los Bravos de Juárez con una derrota en la Liga MX, después de una gran trayectoria con los Tigres.

Ricardo Ferretti, entrenador de FC Juárez, afirmó este martes que no teme al desafío de convertir a su nuevo equipo en un protagonista del torneo Grita México A21 de la Liga MX.

No me asusta este nuevo reto con Juárez. No me gusta hacer comparaciones con otros equipos que he dirigido, pero el objetivo es sacar al equipo de los últimos lugares y convertirlo en protagonista”, confesó el técnico.