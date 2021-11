Liga MX: Filtran posible tercera camiseta del Club América con un diseño que genera asombro

México.- Las ligas en el mundo están por llegar al parón de final de año y con ello es momento de que las marcas que los visten presenten algunas nuevas equitaciones que por lo general son usadas como un uniforme alternativo, donde las marcas exploran su creatividad sacando un poco de lo tradicional a los equipos. En la Liga MX este día ya uno de los clubes ha generado ese impacto y fueron las Águilas del América quienes tendrían un gran cambio en su equitación al punto de que es algo irreconocible.

Este viernes varias paginas en redes sociales han replicado la imagen de una camiseta del 13 veces campeón de la Liga MX con un diseño que sería el de la tercera equitación. La imagen muestra un diseño basados en figuras geométricas, en este caso son cuadrados en pequeños tamaños que en conjunto forman nuevas figuras, los colores están muy lejos de ser los tradicionales del club, ahora usan un rojo, negro, blanco y un tipo de gris tirándole a verde y el donde de la camiseta en color negro.

Las primeras impresiones para los aficionados azulcremas no fueron de mucho apoyo, ya que no entienden el concepto que Nike plasmó en la playera. Algunos más han trasladado la idea a las camisetas de local y visita en donde tambien están compuestas de figuras similares pero con los colores en azul y amarillo, aún así hay quienes le aplauden pues entienden que no es un diseño tradicional y que como colección puede ser interesante. Algunos más no lo aceptan y tachan como una mala decisión que se permita que usen esos uniformes.

Este sería el nuevo uniforme del Club América para el Clausura 2022 | Foto: Cortesía

Aunque tambien existe la posibilidad de que se trata de una indumentaria conocida como "Pre-Match", en pocas palabras las que usarán en el calentamiento previo a sus partidos. Y es en los últimos años se han revelado algunos conjuntos personalizados de ese estilo, algunos con lo que aparentan ser palmeras, un estilo tropical. De momento es lo único que se sabe del diseño y en caso de que se confirme podría hacerse hasta el inicio del siguiente torneo cuando puedan utilizarla como una nueva opción.

El líder de la Liga MX, apenas hace unos días presentó una camiseta especial en donde combinó el nombre del equipo y la ciudad de Los Ángeles, creando un diseño igual de polémico pue todo el frente son letras entrelazadas con esos términos. Y no es la primera vez que Nike ha jugado con estos modelos, América en más de una ocasión ha jugado de verde, azul, blanco, gris e incluso ha tenido hasta un uniforme en color verde fluorescente, todos ellos como una parte para explotar la venta de camisetas, muchas de ellas se convierten en piezas de colección.