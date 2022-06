Liga MX: Flavio Santos dice adiós de FC Juárez con emotivo mensaje

México.- El fin de una era ha llegado con Flavio Santos y FC Juárez, el mediocampista ha dado a conocer que su tiempo en el equipo de la frontera ha se acabó esto luego de anunciar en redes sociales que dejaba al equipo tras muchos años con el club que le abrió las puertas cuando llegó a estar en Liga de Ascenso. Por si fuera poco es uno de los jugadores actuales que más partidos tiene con FC Juárez pero que ha decidido no seguir.

A través de su cuenta de Instagram compartió un emotivo mensaje en donde destaca que ha sido un honor haber jugado en la frontera, agradeció a los aficionados, directiva y a todos los compañeros que tuvo en su paso con el equipo. "Hoy toca despedirme de un club que me abrió las puertas cuando menos lo pensaba, me entregué al 200% como siempre lo he hecho en mi carrera, solo me queda agradecer a la directiva, staff, cuerpo técnico, a mis compañeros que fueron mi familia", se lee.

Flavio Santos llegó a FC Juárez en el Clausura 2019 disputando la Copa MX y el Ascenso MX para después llegar a Liga MX cuando el equipo consiguió la franquicia de Lobos BUAP desde entonces ha estado jugando con ellos y lo ha hecho con mucha constancia, promediando al menos 8 juegos por temporada, solo que desde que llegó nunca ha podido disputar la Liguilla y le ha tocado vivir momentos complicados.

Flavio Santos deja al FC Juárez | Foto: Captura

En total jugó en 107 partidos en las diferentes competencias en las que el equipo ha jugado, solo marcó 7 goles pero el carisma y su forma de jugar cuando le tocó hizo que la afición le tuvieron más consideración y aprecio y ahora con su salida queda demostrado con la despedida que muchos le han dado en las redes sociales. Santos cerró su mensaje con "A toda es gente que forma parte de la institución y estuvieron a lo largo de estos años y a toda la gente de Ciudad Juárez que me adoptó como uno más, se que este equipo va a crecer porque se lo merece esta ciudad", sentenció.

Por ahora el futuro de Flavio Santos es desconocido y no se sabe cuál será su siguiente equipo ya sea en la Liga MX o en otra categoría, aunque por la edad ahora de 35 años no se sabe si tendría cabida en algún club de Liga de Expansión. El oriundo de Ocotlán, Jalisco estaría dando a conocer su siguiente acción en poco tiempo.