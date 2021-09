Liga MX: Florian Thauvin asegura que no dejo Europa para ser banca en Tigres de la UANL

El delantero francés de los Tigres de la UANL, Florian Thauvin, no esta nada contento en su primera fase en el futbol mexicano y es que el galo asegura que no dejo el viejo continente para estar en la banca, exije ser titular con los felinos.

“Estoy para ser titular. Cuando llegué no estaba bien, no estaba bien físicamente, no estaba en ritmo, pero he trabajado mucho tiempo ya con los preparadores y estoy listo para iniciar”, comentó.

En lo que va de las siete jornadas del torneo Apertura 2021, el francés solo ha jugado cuatro partidos y solo en uno ha estado de titular con los Tigres de la UANL, en el cual fue expulsado a los pocos minutos de juego ante Santos Laguna.

“Todo era cuestión de adaptación, pero algo es claro, no estoy aquí para estar en la banca, estamos de acuerdo con Miguel (Herrera. El técnico de los felinos), de que necesito tiempo para acostumbrarme, pero poco a poco me está dando más minutos en la cancha, y ahora estoy listo para empezar…”.

Thauvin esta contento que su compatriota Gignac pueda estar de vuelta en la siguiente jornada con los Tigres de la UANL.

“Me gusta que André haya regresado. Nos conocemos muy bien en la cancha. Me ilusiona mucho poder jugar contra él, y ver qué podemos hacer juntos”.

El galo afirma que poco a poco se ha ido adaptando a la vida en México y espera seguir mejorando en su juego para poder aportar resultados buenos con los felinos.

“Cada día me siento mucho más adaptado. Poco a poco en una vida diferente te tienes que acostumbrar, tanto el cuerpo como la cabeza. Espero seguir así, mejorando, haciendo goles y dando asistencias”.