Liga MX: Florian Thauvin estaría listo con Tigres para la Liguilla en caso de calificar

Nuevo León.- El flamante refuerzo de Tigres para el Apertura 2021 de la Liga MX sigue descartado para Miguel Herrera para este fin de semana lo que indicaría que se culminará la fase regular y Florian Thauvin no vería acción pero las esperanzas renacen al saber que en caso de calificar a Liguilla lo podrían tener de vuelta.

En los últimos días Florian Thauvin se ha reportado con Tigres para entrenar junto a sus compañeros pero no al parejo ya que lleva un proceso diferente buscando sellar su recuperación de la mejor manera y sobre todo que no se le carga de más y vuelva a recaer. Thauvin tiene desde la jornada 10 que no pisa un campo de juego.

Aunque es prácticamente un hecho de que no podrá jugar la última fecha ante FC Juárez sigue como posible "refuerzo" para la Liguilla de la Liga MX siempre y cuando Tigres logre la calificación. De momento se ubican en la 4ta posición y de ganar este fin de semana asegurarían el boleto de no hacerlo y los resultados se combinan caerían en Repechaje, ese partido difícilmente podría ver acción.

En caso de que la recuperación vaya por buen camino y la Liguilla es segura, se podría pensar que para esa ronda ya sea tomado en cuenta por Miguel Herrera, esto por que luego de la jornada 17 de la Liga MX, vendrá un parón por la fecha FIFA, luego vendrán los duelos de Repechaje y varias semanas más tarde el inicio de la Liguilla y estaría dejando un gran tiempo para afianzarse y poder ser considerado.

Florian Thauvin en entrenamiento con Tigres | Foto: Captura

Por qué Florian Thaivin no juega con Tigres

El francés de 16 partidos al momento solo ha podido estar presente en 7 de los cuales solo en 4 ha podido ser titular pero fue en la jornada 10 ante Pumas donde su gran momento se apagó luego de que una lesión a los 15 minutos lo ha dejado fuera en las últimas 6 jornadas y pueden ser 7 este fin se semana. Esto luego de un desgarre en su pierna que le ha impedido regresar a jugar.

Luego de más de un mes y medio Florian Thauvin estaría listo para volver al campo pero todo sería acorde a las exigencias de Miguel Herrera, ya que en el torneo solo ha jugado 354 minutos y ha marcado 1 gol se ha ido expulsado en un duelo lo que le pone en una mala primera temporada comparado a como fue anunciado apenas hace unos meses.

Recientemente el mismo jugador reveló que llegar a la Liga MX ha representado un verdadero reto pues hay muchas cosas que condicionan su juego, el principal fue el clima y es que no está acostumbrado a las temperaturas de Nuevo León e incluso ha confesado que en los entrenamientos ha tenido complicaciones para poder continuar pues le es insoportable el calor.