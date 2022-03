Liga MX: Florian Thauvin figura de Tigres se dice decepcionado del arbitraje mexicano

Nuevo León.- En este Clausura 2022 las cosas para Tigres han ido de mal y excelente pues luego de un arranque turbulento se han ido acomodando en su mejor nivel al punto de ser segundos en la general muy cerca del liderato. Uno de los despuntes más significativos del torneo ha sido el de Florian Thauvin quien luego de un Apertura 2021 desastroso puso dar a conocer sus cualidades en este nuevo torneo y está más que fascinado con la afición y la vida en México, pero aún hay algo que no termina de gustar y es el arbitraje.

El jugador francés quien se ha desarrollado toda su vida en un futbol más rápido y con más calidad ha podido notar la diferencia tanto del juego como de las herramientas del mismo, en este caso los árbitros a los cuales aún les tiene un poco de rechazo ya que considera que no son lo que esperaba pues no están cumpliendo con sus funciones básicas que son las de cuidar al jugador, esto cuando a solo un futbolista le dejan recibir muchas faltas sin tener un castigo para el infractor.

Destacó que desde su llegada a Tigres ha tenido esa impresión de los centrales no protegen mucho al jugador como lo hacen Europa, que aunque tambien hay choques pero que el estilo es muy diferente al momento de marcar las faltas. "El árbitro está aquí para proteger a los jugadores y me gustaría que lo hicieran más, da la impresión de que en México no protegen tanto a los jugadores como en Europa, y eso me molesta la verdad", comentó el francés para el programa La Hora de Willie González en RG La Deportiva.

Florian Thauvin ha despuntado en su segundo torneo con Tigres | Foto: Jam Media

Thauvin al ser uno de los jugadores en ataque de Tigres con habilidad es uno de los que más faltan recibe como a otros de sus jugadores como al igual lo ha visto con los rivales de parte de sus compañeras, eso le parece muy extraño pensando en que la integridad física es lo primero que deben de cuidar. Aún con todo eso desde su llegada a la Liga MX se ha notado el cariño que le ha tomado a Nuevo León como a Tigres y a la afición que asegura es la mejor.

En dicha entrevista tambien aclaró que tiene la confianza de Miguel Herrera al que le dejó claro que si deja Tigres sin problema puede dirigir en Europa, "Es muy buen entrenador, tiene su lógica el futbol, su sistema. Sin duda puede entrenar en Francia o en Europa, ya estuvo en selección, imagínate que gran experiencia puede tener", finalizó el francés que este miércoles fue uno de los hombres claves de la victoria de Tigres sobre América en un partido amistoso.