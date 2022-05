Liga MX: Florian Thauvin, medio de Tigres, responde críticas tras anotarle a Rayados

Pese a que ya pasaron las semanas, el mediocampista francés de los Tigres de la UANL, Florian Thauvin respondió la serie de críticas por el gol de larga distancia que le anotó al portero de los Rayados de Monterrey, Esteban Andrada, en el Clásico Regio, en el triunfo 2-0 en el duelo correspondiente a la Jornada 11 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX.

Corría el minuto 75, Tigres iba ganando 1-0 a Rayados, de pronto, Florian Thauvin tomó el balón y disparó desde la banda derecha al ver que Esteban Andrada se encontraba adelantado, el esférico entró y así cayó el segundo gol de los felinos con el que le dio el triunfo aquella tarde en la cancha del “Volcán”.

“Lo que piensen me vale madres”, fue la respuesta del ofensivo universitario, quien detalló pese a serle incómodo después de cuestionarle su realmente fue un simple intento o en verdad quiso disparar a gol, que todo fue planeado con André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán, durante la semana previa al encuentro.

"¿Todavía hablan de eso? Pasa el tiempo, ya viene la Liguilla y ¿todavía hablan de eso? Te voy a decir la verdad: lo que piensan me vale madre, para mí es gol y ya, se acabó todo. Hay que regresar a la historia: todos los días de la semana me agarraban Nahuel Guzmán y Gignac y me decían: 'Florian, tienes que patear a la portería porque es un arquero (Andrada) que sale mucho, mucho'”, recordó.