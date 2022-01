Liga MX: Fluminense confirma que se cayo la venta de Nino Mota con Tigres

Pésimas noticias para Tigres de la UANL previo al torneo Clausura 2022, ya que desde Brasil reportan que la llegada de Nino Mota se cayo y permanecerá en su plantel el Fluminense tras no llegar a un acuerdo con la directiva felina.

El presidente de Fluminense, Mario Bittencourt, confirmó que se cayó la venta luego de que no recibirán la cifra que intentaron negociar con Criciúma, dueño del 40 por ciento del pase del jugador.

“El presidente de Tigres habló conmigo directamente y la oferta de Tigres era de 5 millones de dólares, pero nosotros queríamos mínimo para nosotros de 4.4, 4.5 millones mínimo por nuestro 60 por ciento. Para nosotros era una cosa justa por el valor de mercado y Criciúma no aceptó, entonces pues las cosas quedaron ahí”, dijo en conferencia.

“Incluso redactamos el contrato, pero Criciúma se retiró porque entendió que le gustaría un mejor valor. Cuando llegó la respuesta, le dije a Nino y al presidente de Tigres-MEX"

Con la caída de la negociación con Tigres, Nino Mota tendrá que reportar a la pretemporada del equipo del Fluminense, a la espera que se haga una segunda oferta del equipo de la Liga MX y buscar que ambas partes estén de acuerdo y acepten la negociación.

“Nino me dijo que si no se dio la posibilidad de México no había problema, porque entonces no era para él y que se quedaba muy feliz con Fluminense, que se presentaría con gusto a la pretemporada y si hubiera una nueva propuesta la aceptaría”.

Para Tigres era de suma importancia sumar a su equipo un jugador de la talla de Nino Mota, quien esta siendo seguido también por clubes del viejo continente tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.