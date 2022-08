Liga MX: Fox Sports y Marca Claro empiezan hacer 'las pases' tras polémica

Ciudad de México.- Luego de una semana controversial parece ser que los medios deportivos, Fox Sports y Marca Claro, llegan a un acuerdo para seguir con la alianza y así compartir las transmisiones de los partidos de: Club Pachuca y Club León en el presente torneo de Liga MX.

Por medio de un comunicado, emitido por Fox Sports, se informó que ambas cadenas mantienen conversaciones de buena fe para que cada uno tenga el derecho de proyectar a los equipos de Grupo Pachuca en sus plataformas correspondientes, sin riesgo de ocurrir algo como el pasado fin de semana durante el duelo, León vs América.

"En tal sentido, para privilegiar conversaciones y, en tanto se acuerda una solución satisfactoria para las partes, ambos mantendrán la transmisión simultánea de los juegos de Pachuca y León a tráves de los medios y plataformas que cada uno decida utilizar", dice el reporte de prensa.

Ahora que se festeja la jornada 7 del campeonato Apertura 2022 de Liga MX, el encuentro, Pachuca vs Tigres, programado para el vecino domingo 07 de agosto en punto de las18:05 horas (tiempo de México) 17:05 horas (tiempo de Culiacán), irá por las pantallas tanto de Marca Claro como de Fox Sports.

¿QUÉ PASÓ LA SEMANA ANTERIOR?

Los dos medios de comunicación debían de transmitir el partido, León vs América, sin embargo al ser transmitido por el sitio de 'streaming', Fox Sports Premium, Marca Claro no pudo pasar el juego al no tener derecho de propiedad, según informó Fox Sports.

De esta forma el director de Claro Sports, Arturo Elías Ayub, llamó una 'artimaña sucia' por parte de Fox Sports al tirar en varias ocasiones el partido que Marca visualizó en su canal de Youtube, amagando con realizar acciones legales a causa de esta situación.

Partido entre León y América

Jam media

Te recomendamos leer

Fox Sports se defendió y al paso de la semana parece que ambas cadenas llegan a un acuerdo para seguir con la alianza que permite ver los encuentros de Club Pachuca y Club León en sus respectivos canales, sin riesgo de volver a repetir un capítulo como el de hace días.