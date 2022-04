Liga MX: Francisco Robles, auxiliar técnico en Chivas, consideró que fueron apáticos ante Monterrey

Chivas cayó en casa por goleada 3-1 ante Rayados de Monterrey, que no tuvo problemas para remontar el marcador adversos. Ángel Zaldívar adelantó al Rebaño desde los once pasos en el primer tiempo, pero en la compensación antes del descanso Jesús Gallardo empató el partido y eso fue un duro golpe anímico para los rojiblancos.

Así lo consideró Francisco Robles, auxiliar técnico de Rebaño y que estuvo en el banquillo durante el partido por la suspensión de Marcelo Michel Leaño. El estratega reconoció que la postura de Chivas cambió de un tiempo a otro y eso les llevó a cometer errores que se tradujeron en goles.

"El primer tiempo competimos, no esperábamos el gol en los últimos minutos del primer tiempo. Salimos el segundo tiempo un poco apáticos, no sé si con el golpe anímico del gol, no fue una buena segunda parte. Realmente son dos goles que nosotros fallamos en jugadas muy claras, errores que se fueron cometiendo y nos caen los dos goles", declaró en la conferencia de prensa posterior al partido.

Robles Ruíz reconoció que fue una mala noche y que no esperaban un resultado así, pero que no les queda más que dejar atrás lo ocurrido y enfocarse en el partido del sábado ante Cruz Azul. "Lo que diga sonará a pretexto, pero recuperáremos a los jugadores porque se viene un juego más contra Cruz Azul".

Por último, reiteró que el grupo se mantiene unido a pesar de la mala racha que atraviesan. Enfatizó que seguirán luchando hasta el último momento para lograr la clasificación al repechaje del Clausura 2022 y lamentó que no hayan podido regalarle alegrías a la afición.

"Yo creo que el equipo todo el torneo ha mostrado una actitud muy buena, ha tenido partidos los cuales siempre luchamos hasta el último momento. Ahorita hablamos con los jugadores, están comprometidos, muy apenados con la afición y ante todo seguiremos peleando, todavía nos quedan cuatro partidos", sentenció.