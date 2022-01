Liga MX: Fuerzas Básicas tienen más de 2 mil futbolistas que jugarán más de 600 partidos

La Liga MX dio a conocer que en Fuerzas Básicas se jugarán cuatro torneos con un registro de poco más de 2 mil jugadores, con el objetivo de potenciar el talento mexicano y elevar el nivel del futbol mexicano.

Para el torneo Clausura 2022 se jugarán los certámenes de las categorías Sub 16, Sub 18 y Sub 20, así como la reactivación de la menor de las divisiones con la Sub 14, la cual estrena formato al establecerse como una competencia semestral.

En total, se disputarán 638 partidos entre fase regular y final, las cuales están calendarizadas entre el 5 de enero pasado y el 27 de mayo. La fase regular de los torneros Sub 18 y 20 se juegan de manera espejo a la Liga MX, es decir que el orden del calendario obedece al del primer equipo.

La categoría que más futbolistas registrados tiene este semestre es la Sub 16, con 580 jóvenes, seguida de la Sub 14 con 492; mientras que la Sub 18 cuenta con 474 participantes, por los 456 de la Sub 20.

Tras su implementación en el 2012 y la pausa debido a la pandemia, para el Clausura 2022 la categoría Sub 13 evolucionó a Sub 14 modificando su formato de torneo de 10 días a una competencia semestral que copia el modelo de la Sub 16, es decir 18 clubes divididos en dos grupos regionales, 18 jornadas de clasificación, cuartos de final, semifinal y final.

Números en Fuerzas Básicas

Jugadores por categoría Categoría Jugadores registrados Sub 14 492 Sub 16 580 Sub 18 474 Sub 20 456 Total 2,002

