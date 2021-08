Liga MX: Funes Mori recibe premio por convertirse en el máximo goleador de Rayados

Nuevo León, Monterrey.- Durante el partido entre Rayados de Monterrey y las Chivas del Guadalajara, Rogelio Funes Mori, delantero de la pandilla, fue reconocido por el club y todo el Estadio BBVA por convertirse en el máximo goleador histórico del equipo regio.

El "Mellizo" consiguió el tan ansiado gol 122 en su carrera como futbolista albiazul la semana pasada. Monterrey recibió la visita de los Tuzos del Pachuca y con doblete en el "Gigante de Acero" logró registrar 123 dianas a su favor, dejando por detrás al exjugador chileno, Humberto "Chupete" Suazo.

Los fantasmas y la mala definició quedó al olvido cuando obtuvo el tanto 122 desde los once metros. El argentino, naturalizado mexicano, no estaba escaso de goles durante su presentación con la Selección Mexicana, pero con Rayados algo existió en su contra que no lograba festejar el desempate con el "Chupete" Suazo.

Su ocasión llegó en el trunfo por 3-1 y siete días después, estando en casa, recibió un breve homenaje por ser el principal elemento en llegar a más goles con el equipo de Rayados de Monterrey, en todos los torneos oficiales en los que participa el elenco de la Sultana del Norte.

Rogelio Funes Mori recibe reconocimiento

Twitter Rayados

"Emotivo reconocimiento a nuestro máximo goleador histórico, Rogelio Funes Mori, en la Casa Rayada. ¡Que sean muchos más goles "Mellizo", escribió la cuenta oficial de Rayados, mostrando un breve video de su jugador tomando su premio junto a sus compañeros y su familia.

Rogelio Funes Mori registra, por el momento, 123 goles a su favor y todavía buscará alargar esa cifra al tener mayor oportunidad en lo que resta del Grita México Ap2021 de la Liga MX y los próximos torneos en los que participará con los Rayados de Monterrey.

Rogelio Funes Mori enfrentando a Chivas

Jam media