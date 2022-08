Liga MX: Funes Mori viajó con Cruz Azul a Torreón, ¿debutará ante Santos?

Cruz Azul se reencontró con la victoria el sábado pasado en casa ante Necaxa y ahora tratará de hilar triunfos consecutivos para escalar posiciones en la tabla. El equipo cementero se encuentra actualmente en el décimo lugar con 8 puntos, por lo que tiene que sumar para no alejarse de puestos de Liguilla directa.

En ese contexto, la Máquina viajó este viernes a Torreón, donde enfrentará este sábado a Santos Laguna, que buscará mantener el invicto en casa. Entre las novedades del grupo cementero que realizó el viaje estuvo Ramiro Funes Mori, el más reciente fichaje de los de la Noria.

El defensa argentino, mellizo del goleador de Rayados de Monterrey, llegó apenas el pasado jueves y ya tuvo su primer entrenamiento con el resto del equipo bajo el mando de Diego Aguirre. Sin embargo, todavía tendrá que esperar para sumar sus primeros minutos.

De acuerdo con David Espinosa de Fox Sports, el cuerpo técnico tomó la decisión de que Funes Mori viaje para que se vaya aclimatando con la dinámica de grupo. No obstante, el zaguero todavía no podrá jugar en la Liga MX, ya que su visa de trabajo todavía no está lista.

La misma fuente aseguró que el defensa viajará el lunes a Argentina para concluir con el papeleo correspondiente. Por lo que eso significa que, en caso de no presentarse ninguna eventualidad, Funes Mori tendría su registro listo para el juego contra Toluca en la Jornada 8 y solo dependería de su ritmo de juego si tiene minutos o no.

Te recomendamos leer

En ese escenario, todo indica que Luis Abram y Juan Escobar repetirá como centrales este sábado, pues Julio César 'Cata' Domínguez no se ha recuperado por completo de su lesión. Serán el peruano y el paraguayo los encargados de comandar a la zaga y tratar, por tercer juego al hilo, de mantener el cero en propia puerta.