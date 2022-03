Liga MX: Furch de Atlas pidió a los aficionados parar con la violencia y no acabar con las barras

Guadalajara, México.- El delantero argentino Julio César Furch le pidió este viernes a la afición mexicana evitar la violencia en los estadios para impedir que las barras sean erradicadas como sucedió en su país, esto en conferencia de prensa previo al Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas que se disputará el domingo en la jornada 11 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX.

“La violencia es algo que queremos erradicar. No queremos que vuelva a suceder lo que pasó hace unos días (agresiones en un partido en Querétaro), queremos que vuelva todo a la normalidad y que la gente no tenga temor de volver al estadio”, señaló.

Julio Furch recordó que en Argentina los aficionados de los equipos visitantes no pueden ingresar a los estadios, por lo que muchos niños pierden la oportunidad de apoyar a sus favoritos y disfrutar de los partidos. “Argentina ha pagado las consecuencias de lo que ha pasado durante varios años, hoy no hay hinchas visitantes en los estadios y mucha gente se ve afectada por la violencia y espero que no se llegue a eso acá en México”, aseguró.

En la jornada 9 del torneo Grita México Clausura 2022 aficionados del Atlas y de Gallos Blancos de Querétaro protagonizaron hechos de violencia que dejaron un saldo de 26 heridos en el hospital de Querétaro y 27 personas detenidas. La Liga MX determinó que las barras del Querétaro no podrán asistir a los partidos de local durante tres años y la de visitante por un año, mientras que los de Atlas no podrán acudir a los juegos de visitantes por los próximos seis meses.

El Atlas es cuarto en la clasificación del torneo Clausura 2022 de la Liga MX, con 18 puntos de 30 posibles con cinco encuentros ganados, tres empatados y dos perdidos; y llegan al Clásico Tapatío ante Chivas tras vencer por 2-1 a FC Juárez.

Furch, máximo goleador del conjunto rojinegro, llegó el pasado fin de semana a los 100 goles en la Liga MX, un logro que dedicó a sus compañeros tanto en Atlas como en Santos y el Veracruz, sus anteriores equipos. “Los goles para mí son dedicados para el equipo, agradecerles a todos los compañeros que he tenido a lo largo de esta estadía en México que me han ayudado para que yo pueda conseguir esos 100 goles, estoy muy feliz y ojalá que vengan muchos más para festejar y seguir regalándole esos gritos a la gente”, concluyó.