Liga MX: Gabriel Caballero comienza a ver un equipo ganador

Mazatlán.- Para nadie es sorpresa que la llegada de Gabriel Caballero al banquillo de Mazatlán FC trajo un orden de ideas a las filas porteñas, y tras sumar su segunda victoria al hilo el pasado martes, el director técnico se dice feliz por lo conseguido hasta ahora.

Los Cañoneros vencieron 1-0 a Santos Laguna con gol de Gonzalo Sosa, y para Caballero es muy satisfactorio ver que el planteamiento funciona, pues señala que están pasando por gran nivel.

La verdad es que cada vez me deja más contento el funcionamiento del equipo; van interpretando bien las cosas y estamos pasando un buen momento. El triunfo ante Atlas nos ayudó mucho y hoy tuvimos un gran partido ante Santos, que no dejamos de luchar y nos costó ese triunfo. Me gustó que no nos hicieron gol y estoy agradecido con los chicos y creo que vamos bien”, comentó el estratega al finalizar el partido".