Liga MX: Gael Sandoval revela la razón por la que salió de Chivas

México.- En los últimos días el nombre de Gael Sandoval se hizo tendencia por su salida de Chivas cuando este buscaba una oportunidad en el once titular, incluso se habló de que fueron los mismos jugadores los que pidieron su salida, pero ahora el futbolista canterano de Santos reveló la razón de su separación y todo se debió a sus ganas de demostrar su talento y su presión para ganarse un puesto en el equipo llegando si a incomodar a más de uno de sus compañeros.

Tras su salida el mexicano rompió el silencio sobre su situación y todo gira a sus ganas de sobresalir y jugar más tiempo en el equipo algo que supuestamente iba mejorar la competencia entre los jugadores pero solo generó que se decidiera no mantenerlo en el equipo para evitar problemas. "Te aseguro que este torneo hasta la titularidad te la gano, y si no te la gano, mínimo y se lo dije a personas ahí, vengo a competir. El único problema que te puedo ocasionar es que le caiga gordo a los que están en esa posición porque les estaré metiendo presión y voy a hacer que esos cabrones tambien le metan. ¿Quién va a salir beneficiado? El equipo", dijo el jugador para TV Azteca.

Aún con ese entusiasmo las cosas no fueron las mejores para Gael Sandoval quien en Chivas le notificaron apenas esta semana que no entraba en planes del equipo, lo que sorprendió pero no incomodó al jugador quien aceptó la decisión pero aseguró que su intención siempre fue ser sincero y competitivo para demostrar su calidad. "No fue un tema emocional que me haya afectado. Tenía unas ganas, lo hablaba con mis amigos y les decía que vengo a quedarme. Hablé con (Ricardo) Cadena, de si te demuestro, espera jugar, no quería fama ni ser la estrella", sentenció.

Ahora Sandoval ya sin la continuidad con Chivas se encuentra buscando equipo a solo una semana de que inicie el Apertura 2022 de la Liga MX lo que le complica su participación en esta campaña, aunque todavía tiene tiempo para poder movilizarse para lograrlo. Gael no ha podido consolidarse con ninguno de los equipos en los que ha estado, con Santos tuvo sus chispazos pero no fue a más, con Mazatlán FC fue muy parecido y ahora Chivas donde quiso mostrarse y no lo dejaron.

Te recomendamos leer

Chivas a solo una semana de su debut en el Apertura 2022 está prácticamente listo para iniciar la semana previa. Lo único que estarían esperando sería la confirmación de Orbelín Pineda para ser su nuevo jugador, de no llegar podrían ya cerrar filas y encarar sus detalles para el juego ante FC Juárez en la Jornada 1.