Liga MX: ¡Garras de poder! Pumas elimina al Toluca y jugará ante América en la liguilla

Estado de México, Toluca.- Duelo de repechaje en el Nemesio Díez significó el pase oportuno de los Pumas de la UNAM a la liguilla del actual torneo Grita México A2021 de la Liga MX y la eliminación de los Diablos Rojos del Toluca que fue exhibido ante su propia afición.

Los dirigidos por Andrés Lillini alcanzaron un soberbio resultado de 2-1 que pudo extenderse hasta 5-1 al ser amo y señor del funcionamiento del juego por más de 75 minutos. El primero de la contienda lo firmó Leonel López, un viejo conocido de los "Choriceros" que batió a Luis Garcia desde media cancha, a los 16'.

La pelota se interceptó en la medular y el mediocampista observó que el meta estuvo adelantado, así que probó de larga distancia para vencerlo, pidiendo perdón al club mexiquense tras haber vestidos sus colores en años pasados. En otro asunto Diogo de Oliveira pudo acertar un doblete en el primer lapso pero en ambas oportunidades abanicó el balón.

Dinneno marcó en el triunfo de Pumas

Jam media

Toluca, durante el primer tiempo, tuvo una pelota al poste tras un tiro libre. Aquella acción fue la más rescatada de su actuación, pues en el ritmo se le notó muy vulnerable y era cuestión de tiempo para verlo en mayor desventaja. El rosarino Juan Ignacio Dinneno se encargó de ese asunto.

Alan Mozo manejó el balón en un retroceso equivocado de Rubens Sambueza. Cedió para Diogo de Oliveira pero en su ejecución reventó el travesaño y en el rebote "Dinnegol" encajó la redonda para colocar el tanteador por 2-0 para la causa Universitaria, superando los 50'.

Luis García fue el hombre con mayor trabajo para el Toluca. Los rojos dependieron de su portero para no sufrir una goleada de escandalo. Sus atribuciones resaltaron en el duelo y para aprovechar esa leve desventaja los Diablos descontaron desde los once metros tras un penal bien cobrado por Haret Ortega, pero no fue suficiente para salvar una bochornosa presentación mexiquense en la reclasificación.

Pumas agradece a sus aficionados

Jam media

HABRÁ CLÁSICO CAPITALINO

Pumas estará entre los ocho mejores del campeonato Grita México A2021 de la Liga MX. Será el equipo menos beneficiado tras incorporarse como duodécimo lugar. Por ese motivo su primer rival será el líder del campeonato, el Club América, a quien volverá a enfrentar en la fase final después de tres años. La ida será en CU y la vuelta en el Estadio Azteca.

Leer más: Liga MX: Chivas rompe filas y se van de vacaciones dos semanas