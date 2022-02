Liga MX: Gary Kagelmacher tuvo un debut en uno de los momentos de mayor presión del León en la jornada pasada

El defensa uruguayo Gary Kagelmacher tuvo uno de los estrenos más complicados como jugador de los Esmeraldas del León en la jornada pasada ante la Maquina Celeste del Cruz Azul en la Liga MX.

Kamelgacher debuto en este torneo Clausura 2022 con el León al entrar en la jornada pasada en el minuto 74, tras la salida de Osvaldo Rodríguez que tuvo un encuentro de muchas dudas con grandes fallas.

A solo unos minutos en su debut en la cancha con los Esmeraldas del León tuvo una jugada que pudo saca el balón de buena manera, teniendo a William Tesillo a un costado en la línea defensiva.

En una de sus últimas jugadas, Kamelgacher se animo a ir adelante en el ataque desde la central del León, enviando un centro para Víctor Dávila que conecto con Andrés Mosquera para terminar en gol.

Con esto, Gary Kamelgacher tuvo unos regulares primeros minutos con la playera de los Esmeraldas del León donde mostró cosas interesantes y se espera que en la siguiente jornada pueda estar de inicio en la defensa.

El central uruguayo esta decidido en aportar grandes cosas al equipo del bajío en este torneo Clausura 2022 en la Liga MX.

"Me gusta que el aficionado me vaya conociendo respecto a mi juego. En otros aspectos soy una persona muy profesional, tengo mucha disciplina, que sepan que voy a estar entregado a la causa, a los objetivos al 100%. Y tratar de aportar mi experiencia, y apoyar a los más jóvenes. Desde lo deportivo ya serán ellos los que me juzgarán a mí."