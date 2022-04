Liga MX: Geisson Perea el extranjero de Pachuca que no ha visto ningún minuto en el CL22

México.- Pachuca confirma una vez más que las plazas para jugadores extranjeros pueden llegar a ser demasiadas pues en su plantilla tienen el claro ejemplo de lo que pasa ya que Geisson Perea, un jugador colombiano que llegó a la Liga MX en este Clausura 2022 no ha podido siquiera debutar en el torneo, no cuenta con ningún minuto y parece que mientras no pase nada extraordinario en la defensa de los Tuzos no tendrá acción.

El jugador de 30 años al parecer no habría sido pedido por Guillermo Almada para tenerlo como un refuerzo, aún así lo ha incluido en la plantilla pero no le ha dado ninguna responsabilidad ni una oportunidad de poder mostrarse para intentar ganarse un puesto titular. El nacido en Valle del Cauca en Colombia es el único jugador extranjero de Pachuca que no tiene minutos ya que el resto en su mayoría son parte fundamental del once del DT.

En la gira por Estados Unidos del Club Pachuca en el enfrentamiento ante Tigres, Guillermo Almada dio rotación a su plantilla dando minutos a todos los jugadores incluido Geisson Perea, aunque de manera oficial aún no lo ha debutado.

Todo parece indicar que la razón de su falta de juego además de no haber sido pedido por el entrenador es que la defensiva de Pachuca está totalmente solida, hoy luego de 11 Jornada es la mejor de la Liga MX, solo han permitido 8 goles lo que habla de una colaboración importante de todos en la zona baja para llegar a ello, no por nada son los líderes del Clausura 2022 con marcas como local y visitante muy favorables.

Geisson Perea el refuerzo que no ha visto ningún minuto en el CL22 | Foto: Especial

Geisson Perea al momento tendría solo dos opciones para la siguiente temporada en caso se seguir las cosas así, la primera es que puede esperar al momento en el que sea solicitado y seguir cobrando sin jugar o buscar su salida de Pachuca si ve que no hay un futuro como un jugador recurrente. Pachuca a lo largo ya de 10 fechas que ellos han jugado pues le faltan 2 partidos, han encontrado el once ideal que les ha funcionado y difícilmente le moverán algo por el momento.

La Liga MX tiene a disposición de los 18 equipos la posibilidad de registrar hasta 10 jugadores extranjeros pero estos casos dejan claro que en muchas ocasiones no son tan necesarios cuando juegan los mismo y más cuando no se recurre a un elemento registrado en más de medio torneo jugado. Casos como el de Perea se han dado ya en este campeonato, casos como en Atlas o León que sus jugadores foráneos son los menos usados.