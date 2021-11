Liga MX: Gerardo Arteaga no tiene intención en volver al futbol mexicano por ahora

Jalisco.- Ante los múltiples rumores que colocaban a Gerardo Arteaga como un refuerzo para Chivas para el Clausura 2022, el mismo jugador no dudó en desmentir todas las versiones que se han manejado de su personas, aunque no tocó el tema de la Selección Mexicana a donde supuestamente se le habría vetado por negarse a ir a los Juegos Olímpicos.

Las noticias colocaban a Arteaga como una posibilidad para regresar a la Liga MX, de acuerdo con André Marín todo estaba listo para que así fuera, incluso aseguró que los motivos eran que deseaba ir a Selección Mexicana y para ser considerado por Martino, el jugador optaría por llegar a Chivas para ser tomado en cuenta.

"Arteaga era un titular indiscutible con el TRI, pero tras decidir no asistir a los juegos olímpicos por una situación familiar, Martino no lo ha vuelto a llamar, razón por la que el mexicano tomaría las maletas y volvería a México para intentar llenarle el ojo al 'Tata' más de cerca", fue lo que compartió el periodista lo que elevó la alegría de los aficionados pero no por mucho.

Y eso fue luego de que el mismo jugador respondió la publicación de Marín en donde descartaba la noticia y le confirmaba que seguía firme con el Genk lo que hace falso el rumor de verlo de nuevo en la Liga MX, "Puras mentiras, yo acá sigo firme con mu club", comentó el jugador que salió de la cantera del Santos Laguna y que de regresar a México sería una de las opciones.

Gerardo Arteaga (Azul) firme en su paso con el Genk de Bélgica | Foto: EFE

Lo que si es esa realidad para Gerardo Arteaga es que desde los Juegos Olímpicos a los que no fue por temas familiares, Gerardo Martino ya no lo volvió a llamar, era una apuesta nueva para la Selección Mexicana y ser perfilaba como uno a ganarse un lugar en el equipo pero no fue así. Muchos creen que se trata de un veto del seleccionador, pero de momento no se sabe cuál es la verdadera razón.

En lo que respecta a Chivas, por ahora no hay jugadores que sean considerados para llegar al equipo. El Rebaño sigue en competencia y tendrán que esperar a que acabe la Liga MX para ellos y así podrán iniciar con la gestión para el próximo torneo que ya inicia en el mes de enero. Hay que recordar que desde hace casi 3 torneos que no contratan jugadores por falta de dinero lo que ha molestado a sus aficionados.

Ahora Chivas se prepara para enfrentar al Puebla en el Repechaje, la fecha aún no está disponible pero se espera que sea entre el 20 o 21 de noviembre para así iniciar la Liguilla días más tarde.