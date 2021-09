Liga MX: Gignac asegura que Tigres tiene un futuro brillante con el "Piojo" Herrera

El delantero frances de los Tigres de la UANL, Andre Pierre-Gignac, quien se encuentra lesionado y sin ver poder acción en el torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX, asegura que la llegada de Miguel Herrera al plantel regiomontano traerá grandes cosas en el futuro.

"En pretemporada (Herrera) nos pidió mucha intensidad, transición para ir al arco en 20 segundos, muy rápido y en la pretemporada trabajamos increíblemente. Después hay cosas que no podemos controlar, es parte de una temporada. Veo un futuro brillante para el equipo y vamos por todo, porque lo que he visto este equipo puede meter muchos goles, somos muy intensos” explicó en una conferencia de prensa.

Gignac negó que exista una mala relación entre el y el director técnico y es que mucho se dijo desde la salida de "Tuca" Ferretti, donde muchos pensaban que el delantero galo saldría tras la partida del brasileño.

"Me gusta la forma de ser de Miguel Herrera, puesto que es un tipo muy frontal, además reiteró que jamás ha existido una mala relación con el otrora entrenador del América".

La comunicación con Miguel me gusta bastante, dice las cosas de frente y eso me gusta mucho, tenemos una súper buena relación. No sé por qué inventan cosas, es pura mentira”, añadió.

Gignac espera estar de vuelta con los Tigres en el presente Apertura 2021 hasta el Clásico Regio que se llevara a cabo este mes de septiembre ante los Rayados de Monterrey.